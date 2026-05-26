Đang đi trên phố bách tốc bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, biết được lý do tôi 'chết đứng' phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự gia đình 26/05/2026 16:00

Tôi giận tái mặt, bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt xem thường. Họ nghĩ tôi phản bội bạn gái, còn không chịu nhận lỗi. Nhưng cũng có người nói không chừng cô gái kia nhận nhầm tôi với bạn trai.

Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định, có bạn gái chuẩn bị kết hôn. Nói chung, cuộc sống của tôi khá đơn giản nhưng đủ cho tôi thấy hạnh phúc.

Công việc của tôi thường đi công tác, lần đó tôi có chuyến công tác đến Hà Nội. Tôi ở lại đó làm việc cùng đồng nghiệp khoảng hai tuần. Ngày đầu công tác, chúng tôi rủ nhau ra phố ăn uống, đi dạo. Khi tôi đang đi trên phố thì có một cô gái bất ngờ chạy đến chặn trước mặt tôi. Khuôn mặt cô ấy tức giận nhăn nhó, lớn tiếng trách móc tôi:

 

“Sao anh nói đi công tác 10 ngày mà giờ lại ở đây?”.

Thấy cô gái trước mặt càng lúc càng giận, nói những câu tôi không hiểu nổi, tôi liền xua tay khó chịu:

“Cô là ai? Cô nói năng gì tôi chả hiểu”.

Cô gái càng giận hơn, chửi thẳng vào mặt tôi:

“Đồ khốn! Anh là đàn ông khốn!”.

Đang đi trên phố bách tốc bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp, biết được lý do tôi 'chết đứng' phát hiện bí mật động trời của gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Liền sau đó, tôi bị cô gái lạ tát hai cái đau điếng. Cô gái ôm mặt khóc rồi bỏ đi. Tôi giận tái mặt, bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt xem thường. Họ nghĩ tôi phản bội bạn gái, còn không chịu nhận lỗi. Nhưng cũng có người nói không chừng cô gái kia nhận nhầm tôi với bạn trai.

Chẳng ngờ được, tôi gặp lại cô gái lạ lùng kia trong siêu thị vài ngày sau đó. Vừa thấy tôi thì cô ấy lại làm loạn như lần trên phố. Nhưng lần này tôi đã kịp giơ tay phải lên ngăn cái tát thứ ba của cô ấy. Đúng lúc này, cô gái ngẩn người nói tôi không phải là bạn trai của cô ấy, vì anh ta có một vết bớt trên tay phải.

Thấy mình nhận sai còn tát nhầm người, cô gái tha thiết xin lỗi tôi. Cô ấy nói trông tôi và người yêu giống nhau như đúc. Cô ấy còn cho tôi xem ảnh của người yêu, quả thật trông rất giống tôi. Nếu tôi không có em gái sinh đôi thì tôi đã nghĩ mình có một người anh trai song sinh thất lạc. Dù rằng từ lớn tới nhỏ, tôi thường nghe mọi người nói tôi và em gái không giống nhau.

Sau khi công tác về, chẳng hiểu sao tôi lại lấy tóc của mẹ và em gái đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến tôi sững người, dù trước đó đã đoán ra. Mẹ và em gái tôi không cùng huyết thống.

Tôi vẫn giữ liên lạc với cô gái lạ trên phố kia, nhờ cô ấy lấy mẫu tóc của người yêu để xét nghiệm ADN với tôi. Nhìn kết quả xét nghiệm ADN, tôi bàng hoàng phát hiện chúng tôi là anh em sinh đôi.

Người anh trai này của tôi đang cùng với bố mẹ ở Hà Nội. Tôi vẫn chưa nói với cô gái kia về kết quả xét nghiệm. Tôi cũng chưa biết có nên nói với gia đình mình không. Có lẽ bố mẹ tôi cũng không biết con mình bị tráo, hoặc cả hai giữ bí mật gia đình này vì lý do nào đó.

Dù sao thì chúng tôi đều đã có cuộc sống với gia đình riêng. Tôi có nên nói ra bí mật gia đình này không? Hay là giữ đến cuối đời không để ai biết?

Chị dâu đã có 3 con bỗng đột nhiên muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi ra khỏi nhà

Chị dâu đã có 3 con bỗng đột nhiên muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi ra khỏi nhà

Tôi chết sững tại chỗ, vừa định tìm cớ chối tội thì túi xách đã bị anh trai giật lấy, lục lấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Anh nói hôm qua lúc tôi len lén lấy tóc của chị dâu thì anh đã đoán được tôi muốn làm gì. Chị dâu cũng biết nên đã gọi bố mẹ về.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con bị tự kỷ nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận vô cùng

Tâm sự 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lao lên giật mic nói những lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp tiền tài tăng nhanh chóng, của cải 'như thủy triều dâng', đổi đời viên mãn khó ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đi bắt con trai trên sông bị nước mạnh cuốn trôi khiến 8 người tử vong và 3 người mất tích

Đi bắt con trai trên sông bị nước mạnh cuốn trôi khiến 8 người tử vong và 3 người mất tích

Video 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Sau ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 27/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến cả hai nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 27/5/2026 của 12 con giáp:Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc ngất

Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Đang tổ chức đám tang cho chồng, vợ chết đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào dâng hương rồi lật bài ngửa uẩn khúc

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc khi thấy một đôi mắt dưới giường và sự thật lặng người phía sau

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc khi thấy một đôi mắt dưới giường và sự thật lặng người phía sau

Sau đêm tân hôn, em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga chị dâu tặng vào thùng rác, đưa ra lý do bách tốc khiến cả nhà sốc

Sau đêm tân hôn, em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga chị dâu tặng vào thùng rác, đưa ra lý do bách tốc khiến cả nhà sốc

Chị dâu đã có 3 con bỗng đột nhiên muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi ra khỏi nhà

Chị dâu đã có 3 con bỗng đột nhiên muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi ra khỏi nhà

Bữa cơm gia đình biến thành bi kịch uất nghẹn, vợ ngã ngửa chết đứng chứng kiến màn lật kèo của gã chồng bên nhà hàng xóm

Bữa cơm gia đình biến thành bi kịch uất nghẹn, vợ ngã ngửa chết đứng chứng kiến màn lật kèo của gã chồng bên nhà hàng xóm