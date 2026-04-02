Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ

Sao quốc tế 02/04/2026 17:12

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bùng nổ trước loạt khoảnh khắc xuất thần của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phong cách hoàn toàn mới.

Hóa thân thành một nàng búp bê ma mị nhưng không kém phần nóng bỏng, Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa khẳng định vị thế nữ hoàng thảm đỏ và sức ảnh hưởng không đối thủ của mình trong làng giải trí.

Sự trở lại lần này của Mỹ nhân Tân Cương khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi sự táo bạo trong ý tưởng. Trong bộ ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành một cô nàng rối dây (marionette) đầy kiêu kỳ. 

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ - Ảnh 2

Nữ diễn viên diện thiết kế váy đen xẻ sâu chữ V, tôn vinh triệt để đường cong cơ thể và vòng một gợi cảm. Thần thái lạnh lùng, kết hợp cùng những động tác tạo dáng cứng nhắc đặc trưng của loài rối tạo nên một tổng thể vừa nghệ thuật, vừa lôi cuốn, khiến người xem khó lòng rời mắt.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, làn da trắng phát sáng và mịn màng của cô cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều khán giả nhận xét, vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba dường như thách thức mọi ống kính camera.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ - Ảnh 5

Việc duy trì phong độ nhan sắc đỉnh cao giúp cô dễ dàng cân trọn những layout trang điểm đậm và phong cách tạo hình có phần kén người nhìn. Sự chăm sóc sắc đẹp kỹ lưỡng và gu thẩm mỹ tinh tế là chìa khóa giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ ảnh mới nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới mộ điệu.

Bộ ảnh thời trang này xuất hiện ngay thời điểm mỹ nhân đang là cái tên nóng nhất màn ảnh nhỏ với siêu phẩm cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng. Trong phim, cô thủ vai Linh chủ Hạ Tư Mộ, một nhân vật có khí chất thanh tao nhưng cũng đầy quyền năng. Sự đối lập giữa một Hạ Tư Mộ thoát tục trên phim và một "nàng rối" quyến rũ trong bộ ảnh thời trang càng cho thấy khả năng biến hóa đa dạng, không đóng khung hình tượng của nữ minh tinh.

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Thị trường phim cổ trang Hoa ngữ đang bước vào một giai đoạn sôi động khi hai dự án lớn Bạch Nhật Đề Đăng và Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đồng loạt tung lịch phát sóng cận kề nhau. Một bên là Địch Lệ Nhiệt Ba kết hợp cùng Trần Phi Vũ, bên kia là Cúc Tịnh Y sánh đôi với dàn diễn viên trẻ như Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh và Điền Gia Thụy. 

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