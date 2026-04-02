Giá vàng hôm nay, ngày 2/4/2026: Thế giới tăng, vàng SJC trong nước 'bốc hơi' 1,2 triệu đồng sau một đêm

Đời sống 02/04/2026 09:16

Hôm nay, ngày 2/4/2026 giá vàng thế giới tiếp tục đi lên khi đồng USD giảm giá rất mạnh, nhu cầu trú ẩn vẫn được duy trì. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước lại giảm và vàng SJC về gần sát 175 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (2/4), giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 172,5 triệu đồng, bán ra 175,5 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng khi còn mua vào 172,3 triệu đồng, bán ra 175,3 triệu đồng.

Một số công ty kinh doanh cũng đồng loạt giảm như Doji mua vàng nhẫn còn 172,3 triệu đồng và bán ra 175,3 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 1,2 triệu đồng, đưa chiều mua xuống 172,3 triệu đồng, bán ra 175,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 2/4/2026: Thế giới tăng, vàng SJC trong nước 'bốc hơi' 1,2 triệu đồng sau một đêm - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 2/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 4.793 USD/ounce, tăng mạnh 133 USD, tức hơn 3% so với hôm qua.

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá kim loại quý biến động rất mạnh, giảm sâu về 4.700 USD/ounce rồi bật lên 4.800 USD/ounce sau đó điều chỉnh nhẹ.

Sự sụt giảm của chỉ số đô la Mỹ cùng với đà phục hồi của giá trái phiếu chính phủ Mỹ đã trở thành những yếu tố tích cực hỗ trợ kim loại quý này.

Vài tuần gần đây, thị trường trái phiếu Mỹ chứng kiến biến động mạnh. Giá trái phiếu ban đầu giảm do lo ngại giá năng lượng toàn cầu vọt lên từ cuộc xung đột tại Iran, dẫn đến nguy cơ lạm phát cao hơn và khả năng các ngân hàng trung ương duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, gần đây thái độ của nhà đầu tư đã đảo chiều khi giá trái phiếu phục hồi. Nhiều ý kiến cho rằng một cuộc chiến kéo dài tại Iran cùng chi phí năng lượng cao sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu, buộc các ngân hàng trung ương phải xem xét nới lỏng chính sách bằng cách hạ lãi suất, có lợi cho thị trường vàng.

Giới phân tích nhận định đà tăng của vàng những ngày đầu tháng 4 phản ánh sự kết hợp giữa giá trị đồng USD yếu đi và nhu cầu trú ẩn vẫn được duy trì. Dù vậy, thị trường vẫn đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về diễn biến xung đột tại Trung Đông và hướng điều chỉnh chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/4/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC neo ở 178 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 1/4/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC neo ở 178 triệu đồng/lượng

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