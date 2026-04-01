Giá vàng hôm nay, ngày 1/4/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC neo ở 178 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 1/4/2026 giá vàng thế giới tăng mạnh khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn, giá dầu thô hạ nhiệt. Giá vàng trong nước tăng thêm 3 - 3,3 triệu đồng mỗi lượng, lên 178 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 3,1 triệu đồng, mua vào 175 triệu đồng, bán ra 178 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC thêm 2,6 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 174,5 triệu đồng, bán ra 177,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh thêm 3 - 3,3 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 174,8 triệu đồng, bán ra 177,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 175 triệu đồng, bán ra 178 triệu đồng… Đây là ngày thứ 4 vàng tăng trong tuần này với mức tăng tổng cộng 6,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quay đầu tăng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 1/4 (giờ Việt Namg), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao dộng ở mức 4.678 USD/ounce, tăng mạnh 138 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.540 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ghi nhận mức tăng mạnh khi nhà đầu tư đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đồng thời, giá dầu thô giảm về 105 USD/thùng, giá trị trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm, chỉ số đô la Mỹ suy yếu cũng góp phần hỗ trợ đà tăng cho giá vàng.

Đêm qua là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3 và cũng là ngày kết thúc quý I/2026. Thế nên trong phiên này, có thể nhiều tổ chức và nhà đầu tư đã điều chỉnh từ vị thế bán sang mua, giúp giá vàng hôm nay tăng mạnh.

Theo giới phân tích, đà tăng của giá vàng phản ánh lo ngại về rủi ro địa chính trị kéo dài, kết hợp với động thái tìm kiếm nơi trú ẩn của dòng vốn.

Diễn biến tiếp theo của thị trường vàng sẽ phụ thuộc lớn vào các thông tin mới về tình hình Trung Đông, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

