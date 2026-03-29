Giá vàng hôm nay, ngày 29/3/2026: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 29/03/2026 08:55

Hôm nay, ngày 29/3/2026, giá vàng thế giới hồi phục sau chuỗi giảm mạnh khi thị trường quốc tế giữ vững mức hỗ trợ quan trọng. Vàng miếng SJC tăng khoảng 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 29/3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 169,8 triệu đồng/lượng, bán ra 172,8 triệu đồng, tăng 1,8 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng này chưa đủ bù với chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua vàng miếng vẫn bị lỗ 1,2 triệu đồng một lượng. Thậm chí, nếu so với đầu tháng 3 ngay sau khi chiến sự tại khu vực Trung Đông nổ ra, giá vàng bật tăng lên sát 191 triệu đồng thì đến nay người mua đã lỗ nặng hơn 21 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 1,9 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 169,6 triệu đồng và bán ra 172,6 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua vàng nhẫn vẫn còn bị lỗ 1,1 triệu đồng và mức lỗ so với mức cao nhất đầu tháng 3 lên hơn 20 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/3/2026: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin VietNamNet, thị trường vàng thế giới đang phát đi những tín hiệu tích cực đầu tiên sau chuỗi ba tuần giảm liên tiếp. Kim loại quý đã có nhịp hồi đáng chú ý khi giữ vững vùng hỗ trợ dài hạn quanh 4.100 USD/ounce.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.525 USD/ounce, tăng hơn 3% trong phiên gần nhất và nhích nhẹ so với tuần trước. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh đồng USD và giá dầu cùng tăng mạnh, cho thấy lực cầu bắt đáy đang dần quay trở lại thị trường.

Trước đó, giá vàng từng lao dốc xuống vùng 4.099 USD/ounce – mức thấp nhất trong nhiều tuần do áp lực bán mạnh từ giới đầu cơ và sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ. Việc giữ được vùng hỗ trợ quan trọng đã giúp thị trường ổn định trở lại.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích tại Pepperstone, cho rằng diễn biến hiện tại có thể là dấu hiệu cho thấy vàng đang hình thành vùng đáy trung hạn. Vai trò trú ẩn của kim loại quý có thể đang dần quay trở lại, dù còn quá sớm để khẳng định xu hướng đảo chiều rõ ràng.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/3/2026: Bật tăng 1,2 triệu đồng sau một đêm, lên mức 172,8 triệu đồng

Hôm nay, ngày 28/3/2026, sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên, bất chấp đà tăng của giá dầu thô và sự sụt giảm giá trị trái phiếu Mỹ.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/3/2026: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng gần 2 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ

