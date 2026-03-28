Giá vàng hôm nay, ngày 28/3/2026: Bật tăng 1,2 triệu đồng sau một đêm, lên mức 172,8 triệu đồng

Đời sống 28/03/2026 09:21

Hôm nay, ngày 28/3/2026, sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên, bất chấp đà tăng của giá dầu thô và sự sụt giảm giá trị trái phiếu Mỹ.

Theo báo Thanh Niên, sáng 28/3, giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 169,8 triệu đồng/lượng, bán ra 172,8 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC tăng 1,2 triệu đồng, đưa chiều mua vào lên 169,6 triệu đồng và bán ra 172,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng sau một đêm khi mua vàng nhẫn lên 169,6 triệu đồng, bán ra 172,6 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp đều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua hôm qua đến nay dù giá vàng bật tăng nhưng vẫn lỗ gần 2 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/3/2026: Bật tăng 1,2 triệu đồng sau một đêm, lên mức 172,8 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, kết thúc phiên giao dịch đêm 27 - rạng sáng 28-3, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.495 USD/ounce, tăng mạnh 85 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong phiên đêm qua là 4.410 USD/ounce và tăng 2,53% trong 24 giờ qua, tương ứng với mức tăng 110,81 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, bên mua và bên bán vàng đang cân nhắc giữa nhu cầu trú ẩn vốn an toàn trước bất ổn do chiến sự Trung Đông và áp lực từ lạm phát dai dẳng, vốn kìm hãm nhu cầu tiêu dùng cũng như thương mại.

Giá dầu thô tăng lên 97 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông, trong khi giá trị trái phiếu Mỹ giảm đã tạo thêm sức hút cho tài sản không sinh lời như vàng.

Tình hình tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối thị trường vàng. Tổng thống Donald Trump đã hoãn hạn chót tấn công các nguồn năng lượng của Iran thêm 10 ngày, đồng thời tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều thêm binh sĩ đến khu vực này.

Giá bạc thế giới cũng tăng trong phiên giao dịch đêm qua khi lực mua quay trở lại thị trường. Giá bạc giao ngay (XAG/USD) chốt tuần mức 69,92 USD/ounce, tăng 2,55%, cho thấy sức phục hồi rõ rệt sau đợt giảm mạnh trước đó.

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