Giá vàng hôm nay, ngày 26/3/2026: Tăng mạnh rồi giảm sâu, vàng SJC đứng yên trên 173 triệu đồng

Đời sống 26/03/2026 09:03

Hôm nay, ngày 26/3/2026, giá vàng thế giới tăng mạnh rồi bất ngờ giảm sâu trong bối cảnh đồng USD giảm giá, nhà đầu tư bán chốt lời.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (26/3), giá vàng trong nước đứng yên bất chấp thế giới đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn mua vàng miếng ở mức 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Nhiều doanh nghiệp khác đều bán vàng miếng bằng giá SJC.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC mua vào 170,3 triệu đồng và bán ra 173,3 triệu đồng. Hàng loạt công ty khác mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173,5 triệu đồng; Doji cũng mua vào 170,5 triệu đồng và bán ra 173,5 triệu đồng...

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đêm qua có lúc vọt tăng tới 155 USD/ounce, chạm mức cao 4.602 USD/ounce. Tuy nhiên, sau đó kim loại quý này đột ngột đảo chiều giảm sâu. Đến 6 giờ sáng ngày 26/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.517 USD/ounce, nhưng vẫn cao hơn 55 USD so với cùng thời điểm ngày 25-3 (4.447 USD/ounce).

Sự biến động khó lường của giá vàng xuất phát từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Chỉ số đồng USD tiếp tục suy yếu, trong khi giá trị lãi suất trái phiếu Mỹ giảm do lãi suất trái phiếu tăng hỗ trợ tạm thời cho nhu cầu trú ẩn an toàn vàng. Tuy nhiên, thị trường đang làm nản lòng đám đông: giá vàng tăng khi tâm lý chấp nhận rủi ro cải thiện, nhưng bị bán tháo mạnh khi lo ngại rủi ro gia tăng. Nhiều nhà giao dịch hiện tập trung vào triển vọng lạm phát có thể hạ nhiệt nếu căng thẳng chiến tranh tại Trung Đông giảm bớt.

Về chính sách tiền tệ, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng lãi suất có thể cần duy trì ổn định trong một thời gian để kiểm soát lạm phát vẫn đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%.

Trong bối cảnh đó, giá dầu thô giảm khoảng 3,5 USD/thùng, hiện giao dịch quanh mức 89,00 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,3%.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang trong giai đoạn chịu ảnh hưởng đan xen giữa kỳ vọng hạ nhiệt lạm phát - bất ổn địa chính trị. Các diễn biến từ Fed, dữ liệu lạm phát sắp tới cũng như tình hình Trung Đông tác động mạnh đến xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/3/2026: Thế giới tiếp tục đi lên, vàng SJC trong nước tăng lên gần 175 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 25/3/2026, giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn vốn của giới đầu tư nóng lên. Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 4,5 triệu đồng mỗi lượng, lên gần 175 triệu đồng/lượng.

