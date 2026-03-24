Giá vàng hôm nay, ngày 24/3/2026: Thế giới bật tăng trở lại, trong nước tăng lên 168 triệu đồng/lượng

Đời sống 24/03/2026 09:19

Hôm nay, ngày 24/3/2026 giá vàng thế giới đã đảo chiều đi lên, trong bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Vàng SJC tăng lại và tiến gần sát 168 triệu đồng/lượng.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 1,9 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 164,9 triệu đồng, bán ra 167,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 164,9 triệu đồng, bán ra 167,9 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC thêm 2 triệu đồng, mua vào lên 165 triệu đồng, bán ra 168 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 1,7 - 1,9 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 164,7 triệu đồng, bán ra 167,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 164,7 triệu đồng, bán ra 167,7 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 24/3/2026: Thế giới bật tăng trở lại, trong nước tăng lên 168 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 24/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động trong khoảng 4.410 - 4.430 USD/ounce, tăng 310 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua (khoảng 4.100 USD/ounce).

Dù vậy, so với các phiên trước, giá kim loại quý này vẫn chịu áp lực điều chỉnh do lo ngại lạm phát toàn cầu và sức mạnh của đồng USD.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng điện lực của nước này. Mối đe dọa này đã khiến thị trường hoảng loạn, đẩy giá vàng giảm gần 9% chỉ trong một đêm.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng đảo chiều khi ông Trump thông báo trên mạng xã hội, cho biết Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Thông tin này đã làm đảo lộn thị trường, kích hoạt làn sóng mua vào vàng như tài sản trú ẩn tạm thời.

Giá dầu thô giảm mạnh khoảng 10%, hiện giao dịch quanh mức 86 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới sẽ được kiểm soát.

Giới phân tích nhận định dù có dấu hiệu hạ nhiệt, cuộc xung đột với Iran vẫn là yếu tố then chốt thúc đẩy nhu cầu nắm giữ đồng USD. Bất kỳ sự gia tăng bất ổn nào cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ sức mạnh cho đồng USD, tạo trở ngại cho đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn.

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