Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Hôm nay, ngày 21/6/2026, giá vàng thế giới giảm mạnh, về mức thấp nhất trong nhiều tuần qua; vàng miếng SJC giảm hơn 5 triệu đồng/lượng.

Theo báo Người Lao Động, sáng 21/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng lùi sâu về 167,7 triệu đồng/lượng mua vào, 170,7 triệu đồng/lượng bán ra, rớt 5,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng trong nước đi xuống theo đà biến động của giá thế giới.

Gía vàng SJC giảm mạnh chỉ sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm sâu và mất luôn ngưỡng 4.500 USD/ounce, hiện còn 4.490,2 USD/ounce. Như vậy chỉ sau một ngày, vàng thế giới giảm gần 160 USD, tương ứng giảm 3,4%. Giá bạc cũng giảm gần 5% xuống 67,69 USD/ounce. Tính chung tuần, giá bạc đã giảm gần 14% - là mức giảm lớn nhất kể từ đợt bán tháo hồi tháng 1.

Kim loại quý tiếp tục lao dốc khi đồng USD mạnh lên sau báo cáo rằng Mỹ sẽ triển khai thêm quân ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về giá dầu cao hơn, lạm phát và theo đó là lãi suất duy trì ở mức cao. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng, tài sản được định giá bằng đồng USD, trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người nắm giữ bằng các đồng tiền ngoại tệ khác. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng nhiều nhà đầu tư cũng bán vàng vừa chốt lời vừa nắm giữ lượng tiền mặt để bù đắp thanh khoản cho những tài sản khác sụt giảm. Theo Financial Times, thị trường đang diễn ra một động thái hiếm thấy kể từ đại dịch Covid-19, các nhà đầu tư đang ồ ạt gia tăng nắm giữ tiền mặt - dấu hiệu rõ rệt cho thấy niềm tin vào triển vọng thị trường đang suy giảm. Theo khảo sát mới nhất của Bank of America, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của các nhà quản lý quỹ đã tăng vọt lên 4,3% trong tháng 3, từ mức 3,4% của tháng trước. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3.2020 - thời điểm thế giới rơi vào khủng hoảng vì đại dịch...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2132026-vang-mieng-sjc-rot-them-5-trieu-ongluong-chi-sau-mot-em-755746.html