Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

Đời sống 23/03/2026 09:42

Hôm nay, ngày 23/3/2026, giá vàng trên thị trường quốc tế đã mất khoảng 140 USD/ounce, thủng mốc 4.400 USD/ounce. Trong nước, mỗi lượng vàng miếng giảm 2 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, mở cửa thị trường hôm nay, vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 166 triệu đồng và bán ra 169 triệu đồng mỗi lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua.

So với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng 3 tới nay vào ngày 2.3 (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện đã giảm 21,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30 ngày 23/3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.347 USD/ounce, giảm tới 144 USD/ounce (tương đương khoảng 4,6 triệu đồng) so với giá cuối tuần. Giá vàng chưa ngừng đà lao dốc, sau khi vừa có tuần giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Không chỉ thủng mốc 4.400 USD/ounce, giá vàng đang lùi sâu về vùng 4.300 USD/ounce. Những ngày qua, giá vàng biến động rất mạnh hàng trăm USD/ounce do ảnh hưởng từ giá dầu thô tăng vọt, đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế và chiến sự ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Tới sáng nay, giá dầu thô Brent giao ngay ở mức 111 USD/thùng, giảm nhẹ 0,61% so với phiên cuối tuần; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) duy trì mốc cao sát 100 điểm.

Theo giới phân tích, khi cuộc chiến ở Iran vẫn chưa có hồi kết, các nhà đầu tư vàng nên chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn tiếp theo trên thị trường, vì giá năng lượng tăng cao tạo ra mối đe dọa lạm phát, có thể buộc các ngân hàng trung ương phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng lãi suất.

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết sự sụt giảm và lực bán tuần qua tạo ra một thời điểm then chốt trên thị trường vàng.

Sau khi có tuần giảm mạnh nhất trong lịch sử, giá vàng có thể nghiêng về một chuỗi giảm giá mạnh kéo dài nhiều tuần.

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