Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đời sống 22/03/2026 08:47

Hôm nay, ngày 22/3/2026, giá vàng thế giới rớt thảm 10% trong tuần, thủng mốc 4.500 USD/ounce khiến cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kém lạc quan về giá vàng tuần tới.

Theo báo Người Lao Động, sáng 22/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm mạnh tới 11,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu, giao dịch quanh mức 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm khoảng 11,7 triệu đồng/lượng.

Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của thị trường vàng trong nước, đồng thời ghi nhận mức điều chỉnh rất mạnh hiếm thấy. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" gần 20 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
 Tính từ đầu tháng 3 đến nay, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" gần 20 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới cuối tuần rớt sâu xuống 4.490,2 USD/ounce, giảm 527,5 USD so với cuối tuần trước, tương ứng giảm hơn 10,5%. Kim loại quý lao dốc do đồng USD tiếp tục tăng cao cũng như chiến sự Trung Đông đang lan rộng.

Đà giảm sâu trong tuần này khiến nhiều nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi xuống. Cụ thể, kết quả cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco News trong tuần tới với 18 nhà phân tích phố Wall thì có 12 người, tương ứng 67% nhận định kim loại quý đi xuống. Ngược lại có 3 người, tương ứng 17% nghĩ rằng giá vàng sẽ phục hồi và quay đầu tăng. Đồng thời cũng có 3 người dự báo kim loại quý đi ngang. Riêng các nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng vàng sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhà đầu tư cá nhân lạc quan về vàng. Cuộc khảo sát Main Street với 309 nhà đầu tư cá nhân thì có 147 người, chiếm 47% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 104 người, tương ứng 34% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và 58 nhà đầu tư còn lại, tương đương 19% nhận định vàng đi ngang.

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