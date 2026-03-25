Giá vàng hôm nay, ngày 25/3/2026: Thế giới tiếp tục đi lên, vàng SJC trong nước tăng lên gần 175 triệu đồng/lượng

Đời sống 25/03/2026 09:06

Hôm nay, ngày 25/3/2026, giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn vốn của giới đầu tư nóng lên. Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 4,5 triệu đồng mỗi lượng, lên gần 175 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 4,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 171,7 triệu đồng, bán ra 174,7 triệu đồng. ACB tăng 2,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 169,5 triệu đồng, bán ra 172,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mỗi lượng vàng miếng lên 171,7 triệu đồng, bán ra 174,7 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 4,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 171,7 triệu đồng, bán ra 174,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 171,5 triệu đồng, bán ra 174,5 triệu đồng… Kể từ mức giá thấp nhất cách đây 3 ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/3/2026: Thế giới tiếp tục đi lên, vàng SJC trong nước tăng lên gần 175 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.477 USD/ounce, tăng mạnh 157 USD so với mức thấp nhất ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua (khoảng 4.320 USD/ounce).

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 6 giờ 30 sáng nay, giá kim loại quý tiếp tục vọt lên trên hơn 4.500 USD/ounce.

Cùng thời điểm này, giá bạc thế giới cũng tăng lên hơn 72 USD/ounce. Trong khi giá dầu lại giảm sâu.

Sau kỳ vọng về việc giảm leo thang xung đột ở Trung Đông, thị trường đêm qua đánh giá khả năng này là khó xảy ra. Từ đó, giới đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Tuy nhiên, do đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức khoảng 4,4%, cùng với lo ngại lạm phát toàn cầu đã phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay.

Trên các thị trường quan trọng khác, giá dầu thô tiếp tục tăng và giao dịch quanh mức 91,5 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung có thể bị ảnh hưởng bởi bất ổn địa chính trị, tác động nhất định đến xu hướng của giá vàng hôm nay.

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