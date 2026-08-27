Gia Lai: Điều tra vụ 150 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Đời sống 27/08/2026 10:15

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị điều tra vụ 150 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở Gia Lai.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh bánh mì B.B., phường An Khê.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận 150 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của hộ kinh doanh B.B.

Trong số các trường hợp trên có 2 cha con chủ cơ sở B.B. cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và phải nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong.

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Đã có 150 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của hộ kinh doanh B.B. Ảnh: Báo Dân trí. 

Qua điều tra, những bệnh nhân trên đã ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh B.B. Trong bánh mì thập cẩm có các nguyên liệu gồm pate, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim...

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì thập cẩm mua tại hộ kinh doanh B.B. Được biết, cơ sở này bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại mỗi ngày, hoạt động từ 6h đến 21h.

Theo thông tin báo VietNamNet, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Địa phương cần khẩn trương phát thông báo rộng rãi tới cộng đồng. Những ai có triệu chứng nghi ngờ sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan báo ngay cho Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

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Hộ kinh doanh B.B. ở Gia Lai. Ảnh: Báo Dân trí. 

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc; điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Như Dân trí đã thông tin, từ tối 23/8 đến chiều 26/8, hơn 100 người sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh B.B. phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê (phường An Khê). Khi nhập viện, các bệnh nhân đều có triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc.

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Từ ngày 16 đến 24/4, các cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An tiếp nhận 64 trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Q. ở xã Diễn Châu.

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