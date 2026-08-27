Phật Bà độ mệnh đúng 20 ngày tới 3 con giáp này đón TIN VUI CỰC LỚN, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình lên hương

Tâm linh - Tử vi 27/08/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn đón tin vui cực lớn, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình lên hương vào đúng 20 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20 ngày tới, nhờ Thiên Tài hỗ trợ nên người tuổi Thân làm công ăn lương sẽ có cơ hội nhận thêm tiền hoặc dành được ra khoản tiết kiệm kha khá. Các bạn trẻ tuổi thân vô cùng hoạt bát và năng động nên không chịu thua kém ai, rảnh rỗi là kiếm việc làm để tăng thu nhập phụ.

Phật Bà độ mệnh đúng 20 ngày tới 3 con giáp này đón TIN VUI CỰC LỚN, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai hành Kim tương hòa cho thấy tuổi Thân khá ổn định và chín chắn trong chuyện yêu đương. Nhưng dù hạnh phúc đến mấy thì vẫn có đôi lần bạn thấy cô đơn vì chẳng còn thời gian cho những cuộc tụ tập bạn bè thân thiết.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 20 ngày tới, tuổi Dậu có thể sẽ ký được hợp đồng lớn hoặc thu thêm nhiều khách hàng mới về cho mình. Nếu gặp khó khăn trong công việc, bản mệnh hãy mạnh dạn nhờ đến các mối quan hệ ngoại giao mà mình quen biết. Trong thời gian này, cũng đem đến tin vui về lương thưởng hoặc quà cáp cho con giáp này. Bản mệnh hãy cứ tập trung cho công việc hiện tại, trời sẽ không phụ lòng người có tâm.

Phật Bà độ mệnh đúng 20 ngày tới 3 con giáp này đón TIN VUI CỰC LỚN, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm chủ yếu phát triển ở khía cạnh bạn bè và các mối quan hệ làm ăn. Con giáp khéo ăn khéo nói này luôn biết cách đối nhân xử thế và lựa lời để người ta phải nể mình. Thật thà thường thua thiệt nhưng bản mệnh vẫn thích thật thà và trung thực, chắc chắn luật nhân quả rất công bằng.

Con giáp tuổi Tý

Đúng 20 ngày tới, Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa. Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa. 

Phật Bà độ mệnh đúng 20 ngày tới 3 con giáp này đón TIN VUI CỰC LỚN, tiền bạc cứ thế đổ về túi, vận trình lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn của tuổi Tý trong thời gian này cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Tý cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 19 ngày tới, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, may mắn tụ hội, lộc lá nở rộ, tiền vô bạc tỷ, sớm thành đại gia

Trong vòng 19 ngày tới, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, may mắn tụ hội, lộc lá nở rộ, tiền vô bạc tỷ, sớm thành đại gia

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào 99% trúng số độc đắc, may mắn tụ hội, lộc lá nở rộ, tiền vô bạc tỷ, sớm thành đại gia trong 19 ngày tới nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 9 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 9 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 9 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng