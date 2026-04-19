Hàng chục người nhập viện cấp cứu nghi sau khi ăn bánh mì bên đường

Đời sống 19/04/2026 05:15

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang tiếp nhận và điều trị 25 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 18/4, ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu (Nghệ An), cho biết từ sáng 17/4 đến ngày 18/4, trên địa bàn xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân hầu hết có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao.

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 20 người nhập viện, đa số sử dụng bánh mì tại một quầy ven đường trên địa bàn xã Diễn Châu. Một số trường hợp khác có ăn thêm các thực phẩm như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào…, nên chưa thể xác định chính xác nguồn gây ngộ độc.

Hàng chục người nhập viện cấp cứu nghi sau khi ăn bánh mì bên đường - Ảnh 1
Một bệnh nhân nghi bị ngộ độc nhập viện tối 17/4 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh nghi liên quan, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm.

Ông Hà Xuân Quang cho biết chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, ổn định tình hình. Đoàn công tác của xã đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân.

“Sức khỏe các trường hợp nhập viện cơ bản đã ổn định và đang được theo dõi sát sao để phòng ngừa biến chứng”, ông Quang thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chuyên môn vẫn đang tổng hợp thông tin, phân tích mẫu xét nghiệm và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Người cha bỏ quên con gái 2 tuổi tử vong trên xe có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Một sự việc hết sức đáng tiếc mới xảy ra tại xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) vào ngày 16/4 vừa qua khi một người đàn ông do sơ suất đã bỏ quên con gái 2 tuổi của mình trên ô tô khi đi làm vào buổi sáng.

