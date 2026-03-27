Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu

Đời sống 27/03/2026 10:04

Hôm nay, ngày 27/3/2026, thị trường vàng trong nước lao dốc mạnh theo giá vàng thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (27/3), giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng còn 166,9 triệu đồng, bán ra còn 169,9, giảm 1,6 triệu đồng so với hôm qua. Nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 3,6 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua chỉ sau một ngày lỗ đến 6,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC mua vào còn 166,7 triệu đồng và bán ra 169,7 triệu đồng, giảm 1,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và tổng cộng giảm 3,9 triệu đồng sau một ngày. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 1,6 triệu đồng sau một đêm khi mua vàng nhẫn xuống 166,9 triệu đồng, bán ra 169,9 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.430 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 100 USD/ounce so với phiên trước.

Thị trường vàng thời gian qua biến động mạnh, mỗi ngày giá có thể tăng hoặc giảm hàng trăm USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu thô, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ liên tục thay đổi.

Hiện giá dầu thô ở mức 92,87 USD/thùng, giảm 1,68% so với phiên trước. Chỉ số đồng USD (DXY) khoảng 99,8 điểm, tiếp tục tăng.

Theo giới phân tích, dù giá dầu hạ nhiệt song đồng USD mạnh lên đang gây áp lực lên giá vàng. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chưa tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng USD duy trì ở mức cao sẽ khiến giá vàng khó bứt phá trong ngắn hạn.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 140,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 29 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian gần đây, khi giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng giá trong nước điều chỉnh chậm hơn.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/3/2026: Tăng mạnh rồi giảm sâu, vàng SJC đứng yên trên 173 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/3/2026: Tăng mạnh rồi giảm sâu, vàng SJC đứng yên trên 173 triệu đồng

Hôm nay, ngày 26/3/2026, giá vàng thế giới tăng mạnh rồi bất ngờ giảm sâu trong bối cảnh đồng USD giảm giá, nhà đầu tư bán chốt lời.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng giảm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong