Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu

Hôm nay, ngày 27/3/2026, thị trường vàng trong nước lao dốc mạnh theo giá vàng thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (27/3), giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng còn 166,9 triệu đồng, bán ra còn 169,9, giảm 1,6 triệu đồng so với hôm qua. Nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 3,6 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua chỉ sau một ngày lỗ đến 6,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC mua vào còn 166,7 triệu đồng và bán ra 169,7 triệu đồng, giảm 1,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua và tổng cộng giảm 3,9 triệu đồng sau một ngày. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 1,6 triệu đồng sau một đêm khi mua vàng nhẫn xuống 166,9 triệu đồng, bán ra 169,9 triệu đồng...

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.430 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 100 USD/ounce so với phiên trước.

Thị trường vàng thời gian qua biến động mạnh, mỗi ngày giá có thể tăng hoặc giảm hàng trăm USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu thô, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ liên tục thay đổi.

Hiện giá dầu thô ở mức 92,87 USD/thùng, giảm 1,68% so với phiên trước. Chỉ số đồng USD (DXY) khoảng 99,8 điểm, tiếp tục tăng.

Theo giới phân tích, dù giá dầu hạ nhiệt song đồng USD mạnh lên đang gây áp lực lên giá vàng. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chưa tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng USD duy trì ở mức cao sẽ khiến giá vàng khó bứt phá trong ngắn hạn.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 140,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 29 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian gần đây, khi giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng giá trong nước điều chỉnh chậm hơn.

