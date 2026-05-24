Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với với phim đại nữ chủ báo thù, dàn nhân vật nhìn ai cũng mưu mô

Sao quốc tế 24/05/2026 16:01

Sau thời gian vắng bóng, Ngô Cẩn Ngôn chính thức trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Phượng Bất Tê, đóng cùng Ngụy Triết Minh. Đây là bộ phim đầu tiên của cô sau khi lên chức làm mẹ, mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp khi đánh dấu một giai đoạn mới cả trong đời sống lẫn công việc.

Dự án được phát sóng trên Đài Hồ Nam và Mango TV, do Quách Hổ cầm trịch, với đội ngũ biên kịch gồm Hạ Mộng Oánh, Dương Ngọc Đào, Bành Viện và Tôn Lâm. Việc lựa chọn một tác phẩm cổ trang để trở lại cũng cho thấy định hướng rõ ràng của nữ diễn viên, khi đây vốn là thể loại đã giúp cô tạo dựng dấu ấn với khán giả.

Mới đây, bộ phim Phượng Bất Tê đã tung video quảng bá với sự xuất hiện của các diễn viên như Ngô Cẩn Ngôn, Ngụy Triết Minh, Uông Đạc và Lưu Lệnh Tư. Hiện tại, phim đang được khen ngợi nhờ bầu không khí quyền mưu đầy "nguy hiểm", các nhân vật trông ai cũng mưu mô, khiến người xem không khỏi mong chờ.

Bên cạnh đó, phải dành những lời khen cho tạo hình của dàn diễn viên. Hình tượng hoàng thượng - hoàng hậu của Ngô Cẩn Ngôn và Ngụy Triết Minh rất ổn áp, trong khi Uông Đạc và Lưu Lệnh cũng gây tò mò cho khán giả.

Phượng Bất Tê là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng của tác giả Thiên Hạ Quy. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của nhân vật nữ chính Tần Trường Ca do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai. Cô có mối tình sâu đậm với hoàng đế Tiêu Quyết, là hoàng hậu được người người ngưỡng mộ. Thế nhưng vì bị những người thân cận nhất hãm hại, Tần Trường Ca mất đi tất cả. Cơ hội để cô tìm lại những thứ thuộc về mình chỉ đến sau khi được ban cơ hội trùng sinh, sống lại trong thân phận của cung nữ đang hấp hối Minh Sương.

 

Từ những gì đã được tung ra, Phượng Bất Tê cho thấy nó thực sự là một dự án đáng được mong chờ, khi mà các diễn viên Ngụy Triết Minh, Uông Đạc, Lưu Lệnh Tư đều có nhan sắc và diễn xuất ổn, còn Ngô Cẩn Ngôn lại rất hợp với hình tượng nữ cường báo thù trong phim đại nữ chủ. Điều này từng thể hiện rất rõ ở Mặc Vũ Vân Gian, tác phẩm được xem là hắc mã của năm 2024.

Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Dù chưa thực sự tạo được cú bứt phá về mặt danh tiếng, nam diễn viên Ngụy Triết Minh vẫn được ghi nhận về diễn xuất, đặc biệt qua các vai phụ có màu sắc phức tạp.

