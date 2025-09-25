Hồng Nghiêu lên tiếng tin ly hôn với Ngô Cẩn Ngôn

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng khi blogger giải trí tiết lộ Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đã ẩn hoặc xoá bài đăng công khai giấy đăng ký kết hôn trước đó. Đây là bức ảnh từng được cặp đôi công bố để khẳng định tình cảm cũng như chính thức thông báo về việc kết hôn, do vậy sự biến mất đột ngột càng làm dấy lên nhiều suy đoán.

Sau đó, người hâm mộ chỉ ra, lý do không thể thấy bài đăng là do tài khoản Weibo của Hồng Nghiêu và Ngô Cẩn Ngôn cùng cài đặt chế độ chỉ xem được bài đăng trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, dấu hiệu này vẫn khiến không ít người hâm mộ hoang mang.

Ngày 25/9, Hồng Nghiêu đã lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn. Anh nói: “Đừng nghi ngờ hết cái này đến cái kia, chúng tôi vẫn rất tốt”.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng. Theo lập luận từ một số người hâm mộ, rất có thể cả hai đã chuyển sang chế độ chỉ hiển thị những bài đăng trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc bài đăng ngày 13/9 về đăng ký kết hôn không còn hiển thị công khai chứ không phải bị xóa bỏ hoàn toàn.

Lý giải này ban đầu có vẻ hợp lý, bởi nhiều nghệ sĩ thường xuyên điều chỉnh quyền riêng tư hoặc cách hiển thị bài viết để đảm bảo tính cá nhân. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn chưa khép lại, bởi một số netizen tinh ý đã phát hiện điểm bất thường.

Cụ thể, nhiều cư dân mạng khẳng định rằng nếu Hồng Nghiêu thật sự cài đặt chế độ chỉ hiển thị bài đăng trong vòng một năm thì các bài trước ngày 13/9 lẽ ra đều phải biến mất. Nhưng thực tế lại khác: loạt bài viết cũ của anh vẫn xuất hiện bình thường, không hề bị giới hạn. Chính sự mâu thuẫn này khiến giả thuyết ẩn bài bằng cài đặt trở nên thiếu thuyết phục.

Chi tiết nhỏ nhưng quan trọng này đã đẩy dư luận trở lại với giả thuyết đầu tiên: rằng bức ảnh công khai giấy đăng ký kết hôn thực sự đã bị xoá hoặc ẩn đi một cách có chủ ý. Và nếu điều này đúng, việc xóa bỏ một kỷ niệm trọng đại như vậy có thể ngầm cho thấy mối quan hệ của hai người đang gặp trục trặc.

