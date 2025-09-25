Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 25/09/2025 17:11

Chiều tôi trở về nhà chồng. Buổi tối tôi nóng quá bật điều hòa thì tìm mãi không thấy điều khiển đâu. Ngó lên trần nhà cũng không thấy cái điều hòa đâu nữa.

Gia đình chồng tôi có một cô em gái lấy chồng được 2 năm thì ly hôn. Nó xách con về nhà mẹ đẻ sống và ăn bám luôn. Nó không đóng góp gì đã đành, đi làm cũng thả con cho mẹ chồng tôi, không làm bất cứ việc gì trong nhà. Mẹ chồng tôi không những chẳng nói mà còn dung túng, chiều chuộng nó hết mực. Có lẽ ai cũng hiểu vì sao nó bị chồng bỏ rồi.

Tôi là phận nàng dâu nên cũng chẳng dám góp ý. Biết là có lúc cũng khó chịu lắm nhưng tôi biết mẹ chồng rất thương con gái nên có nói thì cũng bị cho là ích kỷ ghen ghét mà thôi. Tôi im lặng làm hết trách nhiệm của mình. Có hôm về nhà tôi thấy quần áo của tôi và con bị nhét vào một xó. Hóa ra vì thiếu móc lên nó lấy hết móc đang móc quần áo của mẹ con tôi rồi vứt đó để móc quần áo của nó. Tôi tức quá nói chuyện với chồng thì anh bảo nó là vô tư không để ý gì. Tôi làm chị mà không biết thông cảm lại còn hay soi mói. Tôi điên lắm nhưng đành nhịn vì dù sao thì tôi cũng chẳng nói lại được với cả nhà chồng.  

Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.

Chuyện có lẽ cũng chỉ có vậy cho khi cuối tuần, tôi xin phép về mẹ đẻ một ngày. Chiều tôi trở về nhà chồng. Buổi tối tôi nóng quá bật điều hòa thì tìm mãi không thấy điều khiển đâu. Ngó lên trần nhà cũng không thấy cái điều hòa đâu nữa. Tôi ta hóa kêu chồng thì anh rất bình tĩnh mà nói rằng, em chồng và cháu nóng quá nên anh đã kêu người gỡ điều hòa sang phòng nó cho mát rồi.

Tôi phát rồ lên. Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi la lên  không kiêng nể gì hết: “Anh coi tôi là gì chứ? Tôi là vợ anh đấy. Tôi đang mang thai đứa con của anh đấy. Anh cũng cũng biết người có bầu nóng nực thế nào mà. Tại sao còn mang điều hòa cho em gái để mẹ bầu phải nóng nực thế này? Tôi không biết tôi có phải vợ anh không nữa? Hay anh coi em không bằng đứa em gái kia của anh?”

Chồng nhìn tôi mắt trân trân ngạc nhiên. Mẹ chồng và em chồng nghe thấy vợ chồng tôi lớn tiếng cũng chạy ùa vào phòng tôi. Tôi cũng chẳng sợ gì nữa. Tôi cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Tôi không thể để người ta ức hiếp mình mãi, nhất là chồng lại không xem mình ra gì nữa. Tôi phải đứng lên đòi quyền lợi cho mình rồi sau này có ra sao thì ra.

Tôi chết lặng với bí mật của vợ sau mỗi lần cô ấy lấy gối che mặt

Tôi chết lặng với bí mật của vợ sau mỗi lần cô ấy lấy gối che mặt

Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị lại lấy gối che kín mặt. Thấy vợ như vậy, anh Khánh gặng hỏi, sau vài lần mới nhận được câu trả lời: "Cô ấy nói mỗi lần gần gũi, cô ấy lại nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Sáu 26/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày giỗ vợ, tôi đau lòng uống say như chết, nữa đêm kinh ngạc thấy người phụ nữ đang nằm ở bên cạnh

Ngày giỗ vợ, tôi đau lòng uống say như chết, nữa đêm kinh ngạc thấy người phụ nữ đang nằm ở bên cạnh

Tôi và chồng bạn thân "ngã ngửa" vì bị lừa dối sau một câu hỏi không ngờ

Tôi và chồng bạn thân "ngã ngửa" vì bị lừa dối sau một câu hỏi không ngờ

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng