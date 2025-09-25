TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9?

Đời sống 25/09/2025 06:00

Nếu xét về cường độ cực đại, bão Bualoi có thể không mạnh bằng siêu bão số 9 Ragasa. Tuy nhiên, nếu so sánh về dự báo tác động thì chưa đủ căn cứ để khẳng định.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h hôm nay (24/9), vị trí tâm bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15. Với cường độ này, bão số 9 đã suy yếu 5 cấp so với thời điểm đạt cấp siêu bão trong sáng nay.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, trong những giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h. 

“Dự kiến đến sáng mai (25/9), tâm bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ còn cấp 10-11; giật cấp 13-14”, ông Lâm thông tin.

Do ảnh hưởng của bão số 9, trong đêm nay, khu vực biển Vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đạt cấp 8-9, vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14. 

Trên đất liền, khu vực trọng điểm ảnh hưởng của bão số 9 từ đêm nay đến sáng mai là Quảng Ninh và Hải Phòng.

Đặc biệt lưu ý, tỉnh Quảng Ninh từ ngày mai sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; Hải Phòng, Lạng Sơn và phía Đông Bắc Ninh có gió cấp 7-8; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, gió cấp 6.

TIN MỚI: Miền Bắc hứng chịu 'song bão' liên tiếp, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ của bão số 9? - Ảnh 1
Bão số 9 Ragasa sắp vào Vịnh Bắc Bộ, bão Bualoi khả năng sắp tiến vào Biển Đông

Về mưa, từ đêm nay Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng bắt đầu có mưa; đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội mưa tăng dần từ trưa mai. 

Tổng lượng mưa các khu vực trên phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Riêng sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái cũ) có mưa to đến mưa rất to.

Ông Lâm đánh giá, so với siêu bão Yagi năm 2024, bão Ragasa có 2 điểm tương đồng lớn nhất là về cường độ. Cả hai cơn đều đạt cường độ siêu bão, đều là hai cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong những năm gần đây. Và khu vực ảnh hưởng trực tiếp cũng là hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng.

Tuy nhiên, theo ông Lâm, ngoài hai điểm đấy ra thì còn rất nhiều điểm khác biệt giữa hai cơn bão này như về khu vực hình thành, hướng di chuyển và tốc độ di chuyển, thời điểm đạt cường độ mạnh nhất; và thời điểm tác động thì Yagi đầu tháng 9, còn bão Ragasa cuối tháng 9. 

Theo thông tin từ báo Lao Động, khu vực phía Đông Philippines vừa hình thành cơn bão mới, có tên quốc tế Bualoi. Đây cũng là cơn bão thứ 20 trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2025. Dự kiến trong 2 ngày tới, bão sẽ vào Biển Đông và nhiều khả năng trở thành bão số 10. Cơn bão này mới hình thành, đạt cấp 8.

Theo ông Lâm, dự báo từ các mô hình và trung tâm quốc tế đang khá phân tán, không chỉ về quỹ đạo mà cả về cường độ bão. 

“Khi bão đạt cường độ mạnh hơn, hệ thống mây được tổ chức chặt chẽ và ổn định hơn, đặc biệt là cấu trúc hoàn chỉnh, thì độ tin cậy của các dự báo sẽ được nâng cao”, ông Lâm lý giải thêm.

Trung tâm dự báo sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật các diễn biến của bão trong thời gian tới. 

Đạt bị cảnh sát bắt giữ khi đi xe khách từ Đồng Tháp trở lại Tây Ninh với ý định chạy trốn qua biên giới. Đây là nghi phạm thứ 2 vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại.

