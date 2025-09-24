Bước vào phòng ngủ con gái 12 tuổi, cha mẹ phát hiện chuyện đau lòng

Đời sống 24/09/2025 16:50

Ngày 24/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhân (22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhân (22 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội, Nhân quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái 12 tuổi (ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Sau một thời gian liên lạc, Nhân nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái này tại nhà riêng của nạn nhân.

Bước vào phòng ngủ con gái 12 tuổi, cha mẹ phát hiện chuyện đau lòng - Ảnh 1
Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, rạng sáng 15/9, cha mẹ của cháu V. phát hiện Nhân đang lẩn trốn trong phòng ngủ của con gái.

Lo sợ sự việc bị bại lộ, thanh niên 22 tuổi đã bỏ trốn nhưng sau đó đã đến Công an đặc khu Phú Quốc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

Ngày 24/9, Công an phường Long An (Tây Ninh) đã xác định 2 nghi phạm liên quan đến vụ cướp giật điện thoại của người phụ nữ tàn tật.

