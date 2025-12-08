Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Đời sống 08/12/2025 09:23

Hôm nay, ngày 8/12/2025 giá vàng thế giới và trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể trên thị trường quốc tế vừa mở cửa đã vượt mốc 4.200 USD/ounce.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 152,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng SJC 200.000 đồng, lên 153,2 triệu đồng, bán ra tăng 300.000 đồng, lên 154,5 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mỗi lượng vàng thêm 300.000 đồng, lên 153 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 100.000 đồng mỗi lượng, lên 149,5 triệu chiều mua vào, bán ra 152,1 triệu. Vàng nhẫn 3 số 9 tại Công ty Mi Hồng tăng 200.000 đồng chiều mua vào, lên 153,2 triệu, bán ra tăng 300.000 đồng, lên 154,5 triệu…

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 8/12, giá vàng thế giới mở cửa giao dịch phiên đầu tuần ở mức 4.209 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng tăng trở lại sau khi suy yếu vào cuối tuần. Đồng USD hạ nhiệt trên thị trường quốc tế, khi chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục thủng mốc 99 điểm, lùi sâu về 98,9 điểm.

Theo giới phân tích, vàng vẫn tăng trưởng mạnh, trong khi chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức thấp, phản ánh việc các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục giảm lãi suất trong tháng này.

Dự kiến tuần này, ngày 10-12, FED có thể sẽ quyết định giảm lãi suất trong tháng này với mức giảm 0,25 điểm %. Theo khảo sát của Reuters, các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất có thể giảm tiếp về mức 3,125% trong cuối năm 2026.

Hôm nay, ngày 7/12/2025 giá vàng thế giới và trong nước bất ngờ giảm nhưng lại được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

