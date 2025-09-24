Đạt bị cảnh sát bắt giữ khi đi xe khách từ Đồng Tháp trở lại Tây Ninh với ý định chạy trốn qua biên giới. Đây là nghi phạm thứ 2 vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh), nghi phạm thứ 2 liên quan vụ cướp điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An.

Đạt là người cầm lái xe máy chở theo Thị Trúc (32 tuổi, quê An Giang) cướp giật điện thoại của chị N.T.T.T. (46 tuổi, ngụ phường Long An), vào chiều 21/9.

Trúc bị bắt ngày 23/9 khi đang lẩn trốn trong một khách sạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nguyễn Tiến Đạt là người chở Thị Trúc cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan điều tra Đạt khai, quen và "cặp" với Trúc là nhân viên một quán cà phê.

gày 21/9, Đạt chở Trúc vào một khách sạn “vui vẻ”. Sau đó, Đạt rủ cô gái đi cướp giật tài sản kiếm tiền tiêu xài và Trúc đồng ý.

Cả hai dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn phường Long An, phát hiện chị T. bị khuyết tật ngồi trong sạp bán thịt, trái cây của gia đình đang sử dụng điện thoại.

Đạt dừng xe để Trúc giả vờ mua ổi. Sau đó, Trúc trực tiếp giật chiếc điện thoại của chị T. rồi bỏ trốn.

Sau khi cướp được điện thoại, Đạt đem cầm được 300 nghìn đồng và tiếp tục chở Trúc vào một khách sạn trên địa bàn.

Sáng 23/9, Đạt rủ Trúc tiếp tục vào Bệnh viện Đa khoa Long An để trộm tài sản nhưng Trúc không đồng ý. Cả hai xảy ra mâu thuẫn rồi Đạt bỏ đi.

Khi Trúc bị bắt, Đạt khai đã bắt xe buýt về TPHCM rồi đi lang thang. Sau đó, nghi phạm ra Bến xe Miền Tây bắt xe về Đồng Tháp đến nhà cậu ruột lẩn trốn.

Chiều 24/9, Đạt đón xe từ Đồng Tháp trở lại Tây Ninh với ý định chạy trốn qua biên giới. Khi nghi phạm vừa xuống xe khách thì bị trinh sát khống chế.

