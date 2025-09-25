Kết quả xét nghiệm ADN về đứa trẻ chị dâu mới nhận nuôi khiến tôi bị đuổi ra khỏi nhà

Vậy mà bỗng một ngày chị dâu tôi nói muốn nhận một đứa trẻ 5 tuổi làm con nuôi. Chị nói thằng bé lang thang vì cha mẹ đã mất, bà già không thể nuôi nổi. Chị thấy thương quá nên quyết định vài hôm nữa sẽ đi làm thủ tục nhận con nuôi.

Anh trai tôi lấy vợ đã lâu. Chị dâu làm giám đốc kinh doanh, còn anh làm trưởng phòng kế toán. Hai vợ chồng anh chị đã có 3 đứa con, hai gái một trai. Gia đình anh chị lúc nào cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, vì vừa khá giả vừa hạnh phúc.

Tôi thì không tin vì chị thương xót mà nhận nuôi, tôi lại nghĩ chị dâu ngoại tình, có con bên ngoài rồi đợi thời cơ thích hợp thì đem về nhà. Tôi không thể để chị dâu làm càn, lừa dối nhà mình nên quyết định đi làm xét nghiệm ADN.

Tôi lén lấy vài sợ tóc của thằng bé và chị dâu để đi làm xét nghiệm. Đến khi nhận kết quả xét nghiện ADN cả hai không cùng huyết thống, tôi cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.

Khi về tới nhà, thì thấy cả gia đình đang ngồi đợi. Bố mẹ tôi đi chơi đột nhiên về sớm, tôi bèn hỏi lý do thì thấy bố giận đùng đùng quát tôi: “Con nghĩ sao mà đi xét nghiệm ADN thằng bé vậy? Con có nghĩ sẽ ảnh hưởng tới gia đình anh chị không? Anh chị lo cho con từ nhỏ tới lớn, con lại làm nên chuyện thế này?”.

Tôi chết sững tại chỗ, vừa định tìm cớ chối tội thì túi xách đã bị anh trai giật lấy, lục lấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Anh nói hôm qua lúc tôi len lén lấy tóc của chị dâu thì anh đã đoán được tôi muốn làm gì. Chị dâu cũng biết nên đã gọi bố mẹ về.

Tôi chưa kịp hiểu hết chuyện thì đã bị anh trai cho một cái tát đau điếng. Anh nói cả hai đã nói rõ ràng về việc nhận con nuôi. Vậy mà tôi không nghĩ cho anh chị, không nhớ ơn anh chị cho tiền học hành bao lâu nay. Anh tôi tức giận lắm, nói là sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi tự sống.

Thấy anh trai nổi giận làm căng, chị dâu đành phải vào can ngăn. Nhưng anh trai tôi càng làm dữ hơn, không ai dám nói hay làm gì. Anh nói vì anh cưng chiều tôi quá nên tôi mới cư xử như thế, từ giờ anh sẽ cắt tiền tiêu hàng tháng của tôi, không cho bố mẹ tôi giúp.

Tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, mỗi tháng chỉ được anh trai cho 2 triệu thì tôi biết làm sao? Đúng là một phút ngu dại mà gánh chịu tháng ngày khổ sở mà. Tôi phải xin chị dâu và trai tha lỗi thế nào đây?