Sau một câu hỏi, tôi và chồng của bạn thân cùng lúc phát hiện sự thật kinh hoàng

Tôi định bốn mặt một lời, làm lớn chuyện nhưng anh Dương nói tôi ráng nhịn để sau khi xong chuyến đi chơi này. Tôi quá sốc và thất vọng về chồng.

Tôi và Quỳnh là bạn thân từ thời Đại Học, sau khi đi làm thì vẫn giữ tình cảm tốt. Dù cả hai đều có nhiều mối quan hệ khác, nhưng tình bạn thì vẫn gắn bó như thời đi học. Chúng tôi còn có một nhóm bạn chung, nếu có thời gian rảnh thì 5 gia đình tụ tập ăn uống, đi chơi.

Một lần chúng tôi rủ nhau đi du lịch một chuyến để gắn bó tinh thần và thoải mái tinh thần hơn. Từ lúc lên kế hoạch đi chơi thì ai cũng hào hứng, chat chit không ngừng để chuẩn bị. Ngày đi chơi cũng đến, chúng tôi có một kỳ nghỉ ở Đà Lạt. Hai ngày đầu ai cũng vui vẻ, cảm thấy thư giãn vô cùng. 

Đến ngày thứ ba, chúng tôi có kế hoạch đi chơi tự do. Hôm đó, vợ chồng tôi ở phòng vì con trai không được khỏe. Chồng tôi nói tôi ở nhà để nghỉ ngơi, còn anh thì đi cùng Dương (là chồng của Quỳnh) ra ngoài nhậu nhẹt tâm sự. Tôi thoải mái đồng ý, cho chồng thời gian riêng với bạn.

Khoảng một tiếng sau thì tôi bế con xuống sảnh khách sạn cho thoáng, tình cờ gặp Dương đang ngồi uống cà phê. Tôi thấy lạ thì hỏi anh: “Em tưởng anh với anh Quốc nhà em đi nhậu tâm sự?”.

 

Sau một câu hỏi, tôi và chồng của bạn thân cùng lúc phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tôi nói thế thì anh Dương cũng ngẩn người rồi hỏi tôi: “Anh lại tưởng em đi ăn lẩu với Quỳnh vợ anh? Quỳnh nói đi ăn với em ở quán lẩu gần đây”.

Chúng tôi nhìn nhau liền hiểu ra có vấn đề. Nghĩ một lúc thì anh Dương nói tôi đi sang quán cà phê đối diện để đợi họ về em sao.

Tôi và chồng của Quỳnh đợi suốt 3 tiếng mới thấy Quỳnh đi taxi về. Sau đó 5 phút, chồng tôi cũng về trên một chiếc taxi khác. Anh Dương nói với tôi nếu cả hai có gì thì chắc chắn có liên lạc với nhau, nhắc tôi nên kiểm tra điện thoại của chồng.

Quả thật họ có gì mờ ám nên điện thoại của Quốc trống không chẳng có tin nhắn nào. Tôi bèn thử tra số điện thoại của Quỳnh trong điện thoại của chồng tôi thì sốc ngất khi thấy anh lưu tên một anh đồng nghiệp trong công ty. Tôi nhìn lại nhật ký điện thoại thì chồng tôi và Quỳnh đã lén gọi cho nhau rất nhiều nhưng tôi hoàn toàn không hay biết.

Anh Dương báo với tôi trong điện thoại của Quỳnh cũng “ngụy tạo” số điện thoại và xóa hết tin nhắn như thế. Chứng thực chúng tôi đã bị phản bội. Tôi định bốn mặt một lời, làm lớn chuyện nhưng anh Dương nói tôi ráng nhịn để sau khi xong chuyến đi chơi này. Tôi quá sốc và thất vọng về chồng. Không ngờ chồng và bạn thân lại có thể làm trò phản bội tàn nhẫn như thế.

