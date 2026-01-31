Va chạm với ô tô khách, người phụ nữ đi xe máy tử vong thương tâm

Chiều 30/1, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 30/1, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, tài xế N.V.T. (SN 1988, trú tại xã Dliê Ya, Đắk Lắk) điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 47F-007.xx, lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi. 

Khi ô tô khách đến khu vực ngã tư Biển Hồ, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 81H1-77.xx, do một phụ nữ (chưa xác định danh tính) điều khiển, đang có tín hiệu chuyển hướng sang bên trái đường.

Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong ngay tại hiện trường.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định danh tính nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng này.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan vụ ô tô lùi trúng hai phụ nữ khiến một người thiệt mạng ở Hà Nội, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã tạm giữ tài xế để điều tra.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định thời điểm trên hai phụ nữ đang dắt xe máy, ở ngay sau đuôi ô tô.

Sự việc xảy ra khoảng 11h50 ngày 28/1, ô tô con do nam tài xế lái đang đỗ trước số nhà 37 phố Khâm Thiên.

Sau đó ô tô bất ngờ lùi và va chạm với hai phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống.

Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau khiêng ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe. Vụ va chạm làm một người chết và một người bị thương.

