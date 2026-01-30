Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Theo thông tin báo Lao Động , tính đến 11h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 8,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 8,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 8,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm mạnh. Ảnh: Báo Lao Động.

Giá vàng nhẫn 9999

Tính đến 11h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 8,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 8,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 178,1-181,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 2 đến 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới

Theo báo Thanh Niên, thế giới trong tối 29.1 (theo giờ Việt Nam) có lúc rơi sốc từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce xuống còn hơn 5.109 USD/ounc, tương đương mức giảm hơn 5% chỉ trong một thời điểm ngắn. Hiện tại, vàng thế giới xoay quanh mức 5.336 USD/ounce, giảm hơn 200 USD so với sáng hôm qua. Dù điều chỉnh sâu trong phiên, giá vàng giao ngay vẫn tăng khoảng 24% trong tháng này. Tương tự, giá bạc cũng giảm trong phiên 6,6% xuống 108,84 USD/ounce và hiện xoay quanh 114 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định trên CNBC rằng chúng ta đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi kim loại quý vừa thiết lập các đỉnh lịch sử mới.

Hôm qua, Ngân hàng UBS đã nâng dự báo giá vàng lên 6.200 USD/ounce trong ba quý đầu năm, nhưng cho rằng giá có thể giảm về 5.900 USD/ouce vào cuối năm 2026. Theo nhiều nhà phân tích, nhu cầu đối với vàng tiếp tục mở rộng trên nhiều nhóm nhà đầu tư, từ dòng tiền từ thị trường tiền ảo cho tới các ngân hàng trung ương. Điều này khiến kim loại quý đang ở tâm điểm chú ý. Song song, đà tăng của giá vàng không chỉ được hỗ trợ từ căng thẳng địa chính trị, thương mại trên thế giới gần đây mà còn nhờ tác động từ công bố chính thức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất. Điều này khiến đồng USD giảm mạnh. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6...