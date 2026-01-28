Giá vàng hôm nay, ngày 28/1/2026: Tăng cực mạnh, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 28/1/2026, giá vàng thế giới lại lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi đồng USD, dồn vốn sang kim loại quý này. Trong khi đó, vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 3,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 178,1 triệu đồng, bán ra 180,6 triệu đồng/lượng. ACB tăng 2,7 triệu đồng mỗi lượng vàng, mua vào lên 177 triệu đồng, bán ra 180 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua 3 triệu đồng, lên 177,5 triệu đồng; bán ra tăng thêm 3,6 triệu đồng, lên 180,6 triệu đồng Giá vàng nhẫn tăng mạnh 3,4 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 177 triệu đồng, bán ra 180,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 3,5 triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn, mua vào lên 177 triệu đồng, bán ra 180 triệu đồng…

Giá vàng SJC vượt 180 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 28/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới 5.181 USD/ounce, tăng mạnh 172 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.009 USD/ounce. Sự bứt phá của giá vàng diễn ra trong bối cảnh cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang diễn ra và sẽ kết thúc vào rạng sáng 29-1 (giờ Việt Nam), kèm theo cuộc họp báo của Chủ tịch FED Jerome Powell.

Ngoài ra, các thượng nghị sĩ Dân chủ đang phản đối mạnh mẽ việc cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) nếu không kèm theo các quy định mới hạn chế hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cũng như Lực lượng Tuần tra Biên giới, sau những động thái gần đây liên quan đến lực lượng thực thi pháp luật. Đảng Cộng hòa đã bày tỏ ý định bác bỏ các yêu cầu này và không tách riêng ngân sách DHS khỏi gói chi tiêu lớn hơn. Trên các thị trường khác, giá dầu thô tăng và giao dịch quanh mức 61,75 USD/thùng, phản ánh lo ngại về căng thẳng địa chính trị. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm mạnh, chạm mức thấp nhất trong bốn tháng, góp phần hỗ trợ giá vàng khi làm cho kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Giới phân tích nhận định đà tăng của vàng hôm nay được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bất ổn chính trị nội bộ Mỹ, rủi ro chính sách tiền tệ và các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu. Thị trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến từ FED và tiến trình đàm phán ngân sách tại Quốc hội Mỹ trong những ngày tới.

