Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con, nắp quan tài khép kín vì một lý do

Hậu trường 14/03/2026 11:56

Nhiều nghệ sĩ Việt có mặt tại lễ tang của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đang diễn ra tại nhà quàn Vĩnh Phước, thành phố Houston (Mỹ).

Tang lễ của Kasim Hoàng Vũ diễn ra từ 10h ngày 13/3 (giờ địa phương), tại nhà quàn ở Houston (Texas, Mỹ). Người thân và nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã tập trung để tiễn đưa anh. Không gian nơi đây phủ đầy hoa tươi, cùng những di ảnh lúc sinh thời của nam ca sĩ. Di ảnh do bà Bích Phương - mẹ của Kasim Hoàng Vũ lựa chọn. Đây cũng là bức ảnh chụp từ thời anh tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Bà cũng tự tay chọn quan tài cho con. Tang lễ dự kiến giản dị, gọn nhẹ theo nguyện vọng của gia đình không muốn ồn ào.

Tại tang lễ, nhiều người xúc động là khi ca sĩ Bích Phương khóc lặng bên linh cữu con trai. Sau khi bà Bích Phương được gặp con trai trong giây phút riêng tư, nắp quan tài được đóng lại trước khi linh cữu được chuyển vào khu vực nhà quàn.

Do biến chứng của căn bệnh khiến khuôn mặt nam ca sĩ thay đổi nhiều, gia đình quyết định không mở nắp quan tài để khách viếng nhìn anh lần cuối.

Mẹ nam ca sĩ khóc lặng bên linh cữu

 

Nhiều nghệ sĩ Việt sống tại Mỹ cũng có mặt tại tang lễ để tiễn đưa Kasim về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ chồng ca sĩ Hồng Ngọc có mặt từ sớm để tiễn đưa. Cô bày tỏ tiếc thương khi người đồng nghiệp ra đi lúc trái tim vẫn còn cháy bỏng đam mê âm nhạc.

Danh ca Hương Lan thắp hương tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ và động viên mẹ ca sĩ. Bà cho biết rất đau lòng khi chứng kiến người mẹ già lặng lẽ lo hậu sự cho con. Là một người đồng nghiệp thân thiết, ca sĩ Trizzie Phương Trinh bay từ California đến Texas để tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ. Cô cho biết ca sĩ đã sống một cuộc đời rực rỡ với nghệ thuật và dũng cảm chiến đấu với bệnh tật trong những ngày cuối cùng.

"Em ra đi, nhưng em không hề cô đơn. Bên em hôm nay là rất nhiều tình thương. Và chị tin rằng, ở đâu đó em cũng đang mỉm cười" , nữ ca sĩ viết.

 

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh được công chúng biết đến khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình phong trần cùng chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng. Hơn 10 năm trước, anh khép lại sự nghiệp tại Việt Nam để sang Mỹ sinh sống, mưu sinh bằng kinh doanh nhà hàng.

Hôm 1/3/2026 (giờ địa phương), anh qua đời tại nhà riêng ở Houston, Texas, Mỹ, hưởng dương 46 tuổi. Nam ca sĩ ra đi rất nhẹ nhàng và thanh thản trong vòng tay của mẹ khi đang ăn trưa.

Lễ tang Kasim Hoàng Vũ ở Mỹ

Sinh thời, Kasim Hoàng Vũ có thời gian dài chữa trị bệnh. Nam ca sĩ từng cho biết mặt và cổ sưng to, khuôn mặt biến dạng sau khi nhổ răng khôn. Đến giữa năm 2023, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán bị u xương hàm. Từ đây, anh phải trải qua những đợt phẫu thuật để điều trị.

Trong gần 3 năm qua, Kasim Hoàng Vũ tạm dừng hết các hoạt động ca hát vì sức khoẻ xuống dốc, giọng bị ảnh hưởng do bệnh và khuôn mặt biến dạng do phẫu thuật. Những tháng cuối đời, bạn bè, đồng nghiệp đều biết rõ hoàn cảnh của Kasim Hoàng Vũ nên thường tổ chức đêm nhạc kêu gọi quyên góp chi phí cho anh chữa bệnh.

Tang lễ Kasim Hoàng Vũ sẽ được tổ chức tại Nhà quàn Vĩnh Phước, ở Texas. Lễ thăm viếng diễn ra vào 13-14/3, từ 10h-20h (giờ địa phương). Lễ hỏa táng được tổ chức vào 15h chủ nhật, ngày 15/3/2026 tại cùng địa điểm.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con, nắp quan tài khép kín vì một lý do

