Cuộc sống hiện tại của Nam Cường trước khi bất ngờ 'biến mất' khỏi mạng xã hội

Hậu trường 11/06/2026 10:58

Những ngày qua, ca sĩ Nam Cường bất ngờ được cộng đồng mạng tìm kiếm nhiều sau khi trang Facebook cá nhân có dấu tích xanh chuyển sang chế độ khóa bảo vệ, trong khi tài khoản TikTok cũng hạn chế phần bình luận. Động thái này khiến công chúng không khỏi tò mò về tình hình hiện tại của nam ca sĩ.

Gần đây, ca sĩ Nam Cường bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi nhiều khán giả phát hiện trang Facebook cá nhân có dấu tích xanh của anh đã chuyển sang chế độ khóa bảo vệ. Không chỉ vậy, tài khoản TikTok của nam ca sĩ cũng hạn chế phần bình luận, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về tình hình hiện tại của anh.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi về lý do khiến Nam Cường lựa chọn thu hẹp hoạt động trên các nền tảng trực tuyến, trong khi trước đó anh vẫn duy trì việc kết nối với khán giả thông qua các kênh cá nhân.

Trước khi gây chú ý bởi việc gần như “biến mất” khỏi không gian mạng, Nam Cường vẫn có cuộc sống và công việc khá ổn định. Lần xuất hiện công khai gần nhất của nam ca sĩ được ghi nhận tại một sự kiện giải trí diễn ra ở TP.HCM vào cuối tháng 5. Tại đây, anh thoải mái giao lưu với đồng nghiệp, chia sẻ cùng khán giả và cho thấy hình ảnh vui vẻ, thân thiện quen thuộc.

Cuộc sống hiện tại của Nam Cường trước khi bất ngờ 'biến mất' khỏi mạng xã hội - Ảnh 1
Ca sĩ Nam Cường

Nam Cường sinh năm 1985 tại Đà Nẵng. Anh được khán giả biết đến từ những năm 2000 khi hoạt động trong nhóm nhạc Yoband! trước khi chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp với vai trò nghệ sĩ solo. Sở hữu ngoại hình sáng cùng chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm, Nam Cường nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả trẻ thời bấy giờ.

Trong sự nghiệp âm nhạc, anh ghi dấu với nhiều ca khúc được yêu thích như “Bay giữa ngân hà”, “Khó”, “Một lần thôi” hay “Phải là anh”. Những bản ballad mang giai điệu ngọt ngào cùng hình ảnh thư sinh giúp Nam Cường trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt giai đoạn cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực ca hát, Nam Cường còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Anh từng tham gia diễn xuất trong một số dự án phim ảnh, đảm nhận vai trò MC cho các chương trình giải trí và xuất hiện trên ghế giám khảo của nhiều cuộc thi dành cho giới trẻ. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng từng tham gia công tác đào tạo, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm với sinh viên tại một số trường đại học và học viện.

Khác với nhiều nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, Nam Cường lại khá kín tiếng về đời tư. Năm 2016, anh khiến nhiều người bất ngờ khi tổ chức đám cưới với bà xã sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm. Kể từ đó, nam ca sĩ hiếm khi nhắc đến gia đình trên truyền thông, song mỗi lần chia sẻ đều cho thấy anh là người rất trân trọng cuộc sống riêng tư.

Cuộc sống hiện tại của Nam Cường trước khi bất ngờ 'biến mất' khỏi mạng xã hội - Ảnh 2
Ngoài âm nhạc, Nam Cường còn làm diễn viên, MC và giám khảo nhiều chương trình và từng tham gia công tác giảng dạy, đào tạo kỹ năng cho sinh viên.

Hiện tại, Nam Cường và vợ có hai người con, cùng xây dựng tổ ấm tại TP.HCM. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, anh vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và thường xuyên đồng hành cùng các con trong cuộc sống thường ngày.

Trong một cuộc trò chuyện với báo chí trước đây, Nam Cường từng thẳng thắn lên tiếng trước những tin đồn cho rằng anh sống dựa vào gia đình vợ. Nam ca sĩ khẳng định bản thân luôn mong muốn tự chủ về tài chính và xem việc chăm lo cho vợ con là trách nhiệm cũng như niềm tự hào của người đàn ông trong gia đình.

Những năm gần đây, Nam Cường không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu ca nhạc như trước. Thay vào đó, anh tập trung tham gia các chương trình truyền hình, làm MC sự kiện và góp mặt trong nhiều sân khấu nhạc kịch dành cho thiếu nhi. Dù không hoạt động rầm rộ, nam ca sĩ vẫn duy trì công việc nghệ thuật theo cách riêng và giữ được sự yêu mến từ một bộ phận khán giả trung thành.

Việc Nam Cường bất ngờ khóa bảo vệ Facebook và hạn chế tương tác trên TikTok hiện vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ chưa đưa ra bất kỳ chia sẻ chính thức nào liên quan đến động thái này. Trong khi chờ đợi phản hồi từ người trong cuộc, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự quan tâm và hy vọng anh sẽ sớm trở lại với những hoạt động quen thuộc trên mạng xã hội.

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