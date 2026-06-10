Diễn viên Mai Trần nhập viện cấp cứu vì nhồi máu não

Hậu trường 10/06/2026 15:22

Mới đây, vợ diễn viên Mai Trần cho biết những ngày qua, ông nhập viện, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vì nhồi máu não. Hiện tại, sức khỏe của ông có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, vợ diễn viên Mai Trần cho biết những ngày qua, ông nhập viện, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vì nhồi máu não. Hiện tại, sức khỏe của ông có nhiều chuyển biến tích cực.

Bà Quỳnh Vân túc trực bên chồng trong bệnh viện. Bà giúp ông thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của bác sĩ để vận động tay.

Theo vợ Mai Trần, trước khi xảy ra bạo bệnh, nam nghệ sĩ từng xuất hiện một số dấu hiệu bất thường như chân trái thường xuyên bị khuỵu hoặc mất sức. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng tuổi tác khiến cơ thể suy yếu nên chủ quan, không đi thăm khám, kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện.

Diễn viên Mai Trần nhập viện cấp cứu vì nhồi máu não - Ảnh 1
Giã từ sân khấu, nam nghệ sĩ phụ vợ đi giao hàng để trang trải cuộc sống ở tuổi ngoài 70

Trong một lần đang ăn cơm, ông bất ngờ làm rơi thức ăn, khó kiểm soát vận động và xuất hiện tình trạng xệ khóe miệng. Vợ con đã nhanh chóng đưa Mai Trần đến bệnh viện cấp cứu trong "giờ vàng". Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy Mai Trần bị nhồi máu não vùng trán phải.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ chia sẻ: "Hai ngày đầu chưa thấy gì nhiều, từ ngày thứ ba trở đi, các triệu chứng của người bị tai biến xuất hiện dần đầy đủ cho tới bây giờ. Giờ thì cố gắng tập tành, từ những việc đơn giản nhất như xòe bàn tay, quay cổ tay, nâng tay, quay khủy tay. Tập cho có lực cơ trở lại. Đây sẽ là một quá trình dài, nhiều đau đớn và khó khăn, nhưng phải cố gắng".

Diễn viên Mai Trần nhập viện cấp cứu vì nhồi máu não - Ảnh 2
Ở tuổi xế chiều, vợ luôn là người đồng hành và chăm sóc nam nghệ sĩ

Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh, sinh năm 1954, từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng kịch miền Nam khoảng thập niên 80. Sau khi tốt nghiệp lớp diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, Mai Trần về làm việc tại sân khấu kịch Kim Cương, tạo tên tuổi với loạt vai diễn như Lỗ Quý (Lôi Vũ), Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Jourdan (Trưởng giả học làm sang), Ba Thợ Nhuộm (Hẻm nhỏ tình người)...

Năm 2019, nghệ sĩ Mai Trần bị tai biến mạch máu não và phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, sức khỏe của ông giảm sút. Những năm gần đây, vợ chồng ông bán hàng online để mưu sinh.

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