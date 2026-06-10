Nữ ca sĩ nổi tiếng bất ngờ nhận tin nhắn hỏi thăm của mẹ sau nhiều năm không liên lạc

Hậu trường 10/06/2026 15:18

Mới đây, nữ ca sĩ Tóc Tiên khiến cộng đồng người hâm mộ bất ngờ khi công khai đoạn tin nhắn hỏi thăm từ mẹ trong nhóm trò chuyện riêng với fan. Đây được xem là động thái mang tính bước ngoặt sau nhiều năm mối quan hệ giữa cô và gia đình gặp biến cố lớn.

Mới đây, Tóc Tiên đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn với nội dung ngắn gọn bằng tiếng Anh: "Are you ok?" (Con có ổn không). Nữ ca sĩ bày tỏ sự xúc động và ngạc nhiên khi viết: "Mọi người đoán được ai không. Chính tôi cũng bất ngờ sau từng ấy năm. Mẹ tôi hỏi thăm tôi đó. Hóa ra trái đất vẫn mãi không thể hình vuông được".

Phía nữ ca sĩ cũng đã xác nhận đây là nội dung tương tác chính thức của cô với người hâm mộ.

 

Mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ vốn là tâm điểm chú ý của dư luận trong nhiều năm qua. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về việc bị mẹ phản đối gay gắt khi quyết định bỏ ngang năm cuối tại trường y để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khiến bà không xuất hiện trong ngày vui của cô với producer Hoàng Touliver vào năm 2020.

Nữ ca sĩ nổi tiếng bất ngờ nhận tin nhắn hỏi thăm của mẹ sau nhiều năm không liên lạc - Ảnh 1
Việc dừng học Y để theo ca hát của Tóc Tiên sai với định hướng của mẹ, từ đó khiến mâu thuẫn của cả hai ngày càng lớn

Suốt một thập kỷ qua, Tóc Tiên chủ yếu chia sẻ hình ảnh bên bố và hiếm khi nhắc đến mẹ trên các phương tiện truyền thông. Việc nhận được tin nhắn hỏi thăm vào thời điểm hiện tại được người hâm mộ kỳ vọng là tín hiệu tích cực cho sự hàn gắn tình cảm giữa hai mẹ con.

Vào năm 2020, trong một clip chia sẻ về những điều muốn làm nếu chỉ còn một ngày để sống, Tóc Tiên bày tỏ: "Nếu còn 24 giờ để sống, Tiên sẽ gọi cho một người lâu lắm rồi Tiên chưa nói chuyện chính là mẹ. Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này".

Tóc Tiên sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại TP.HCM. Ngay từ khi nhỏ, cô đã được bố mẹ cho đi sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Tóc Tiên bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi giành giải nhất Yo! Cùng ước mơ xanh vào năm 14 tuổi.

Đang là ca sĩ được khán giả trẻ yêu thích, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ du học theo mong muốn của gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đeo đuổi con đường ca hát, được nhiều trung tâm hải ngoại săn đón. Thời gian này, nữ ca sĩ “lột xác” hoàn toàn từ phong cách âm nhạc lẫn gu thời trang. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm và cá tính.

Nữ ca sĩ nổi tiếng bất ngờ nhận tin nhắn hỏi thăm của mẹ sau nhiều năm không liên lạc - Ảnh 2
Tóc Tiên chia sẻ tin nhắn của mẹ sau nhiều năm không liên lạc

Trước sự thay đổi của con gái, mẹ Tóc Tiên đã nhất quyết phản đối. Bà không chấp nhận con gái bỏ ngành học mà gia đình định hướng để theo đuổi nghệ thuật. Nữ ca sĩ từng tâm sự cô đã quyết định dọn ra khỏi nhà và đi theo con đường ca hát.

Trong một bài phỏng vấn, Tóc Tiên chia sẻ cô nhiều lần cố gắng hoà giải mối quan hệ của cả hai nhưng không thành công vì chưa tìm được tiếng nói chung với mẹ. Tại đám cưới của cô và Touliver vào năm 2020, mẹ nữ ca sĩ cũng không xuất hiện.

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