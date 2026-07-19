Việt Hương tiết lộ 'chìa khóa' giữ hôn nhân hạnh phúc với Hoài Phương suốt gần 20 năm

Hậu trường 19/07/2026 16:27

Là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến của làng giải trí Việt, Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương đã cùng nhau xây dựng tổ ấm gần 20 năm. Dù trải qua không ít thử thách, đặc biệt là quãng thời gian dài phải sống xa nhau vì công việc, cả hai vẫn giữ được cuộc hôn nhân bền vững, trở thành hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ về bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình, Việt Hương cho biết yếu tố quan trọng nhất chính là sự tôn trọng dành cho bạn đời. Theo nữ nghệ sĩ, mỗi người đều cần có không gian riêng để phát triển bản thân và theo đuổi sự nghiệp, thay vì cố gắng kiểm soát hay áp đặt đối phương. Chính sự thấu hiểu và tôn trọng ấy giúp cả hai luôn cảm thấy thoải mái trong cuộc sống hôn nhân.

Việt Hương cũng quan niệm rằng vợ chồng không nên xem hôn nhân là nơi phân định thắng thua hay cố chứng minh ai đúng, ai sai. Mỗi khi xảy ra bất đồng, cô và Hoài Phương đều chọn cách ngồi lại trò chuyện thẳng thắn để tìm tiếng nói chung. Với nữ diễn viên, việc chia sẻ kịp thời giúp giải quyết những hiểu lầm nhỏ trước khi chúng trở thành mâu thuẫn lớn, đồng thời giữ cho mối quan hệ luôn được kết nối.

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Diễn viên Việt Hương tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Hoài Phương

Một trong những thử thách đáng nhớ nhất của cặp đôi là nhiều năm phải sống ở hai quốc gia khác nhau. Trong khi Hoài Phương cùng con gái định cư tại Mỹ, Việt Hương vẫn chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Khoảng cách địa lý khiến họ chỉ có thể đoàn tụ sau những chuyến bay dài, nhưng điều đó không làm tình cảm vợ chồng phai nhạt.

Nữ nghệ sĩ cho biết niềm tin chính là nền tảng giúp họ vượt qua giai đoạn xa cách. Theo cô, nếu hôn nhân luôn tồn tại sự nghi ngờ hay kiểm soát quá mức, rất khó để duy trì hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, cả hai luôn lựa chọn tin tưởng, động viên và ủng hộ nhau trong mọi quyết định.

Bên cạnh đó, dù công việc bận rộn, Việt Hương và Hoài Phương vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện về công việc và cuộc sống hay những khoảnh khắc giản dị bên nhau đều là cách để cả hai vun đắp tình cảm mỗi ngày.

Việt Hương tiết lộ 'chìa khóa' giữ hôn nhân hạnh phúc với Hoài Phương suốt gần 20 năm - Ảnh 2
 Sau khi sinh con gái Elyza, Việt Hương thường xuyên về Việt Nam hoạt động nghệ thuật.

Kể từ khi Hoài Phương trở về Việt Nam sinh sống vào năm 2021, gia đình có nhiều thời gian quây quần hơn. Nam nhạc sĩ không chỉ đồng hành cùng vợ trong cuộc sống mà còn hỗ trợ cô ở các dự án nghệ thuật, kinh doanh và hoạt động thiện nguyện. Sự phối hợp ăn ý giúp họ trở thành chỗ dựa vững chắc của nhau.

Ở tuổi ngoài 40, Việt Hương cho biết cô không theo đuổi một cuộc hôn nhân hoàn hảo mà hướng đến sự bình yên, biết lắng nghe, bao dung và cùng nhau vượt qua khó khăn. Sau gần hai thập kỷ gắn bó, câu chuyện của Việt Hương và Hoài Phương cho thấy một mái ấm bền vững được xây dựng từ sự tôn trọng, tin tưởng và nỗ lực gìn giữ của cả hai, chứ không phải những điều hào nhoáng bên ngoài.

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