Thời thế xoay chuyển vào đúng ngày 20/7/2026, 3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 19/07/2026 22:56

3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ có điểm sáng. Trong công việc, bản mệnh sẽ thiên về tình cảm hơn là lý trí. Người tuổi này rất giỏi tạo quan hệ, làm gì cũng nhận được sự đồng tình từ đồng nghiệp xung quanh. Nếu hôm nay, bạn làm chăm chỉ thì sẽ có thành tựu khá lạc quan.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp may mắn sẽ vô cùng vui vẻ hài hoà. Tình yêu giữa bản mệnh với nửa kia luôn ngọt ngào và êm ấm. Người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở và chân thành của mình.

Thời thế xoay chuyển vào đúng ngày 20/7/2026, 3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận tình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tương đối hanh thông và suôn sẻ trong thời gian tới. Công sức của bản mệnh bỏ ra, nay đã đến ngày thu hoạch, nhất là người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Người tuổi Ngọ mang trong mình sự bất khuất, kiên cường giúp bản thân vượt qua mọi khó khăn về tài chính trong hôm nay.

Chuyện tình cảm của người tuổi này cũng sẽ có điểm sáng. Người tuổi Ngọ còn đang lẻ bóng thì có thể nhận được hảo cảm từ những đối tượng khác giới trong các sự kiện, buổi gặp gỡ. Nhưng điều quan trọng là bản mệnh có đồng ý cho người khác cơ hội hay không. 

Thời thế xoay chuyển vào đúng ngày 20/7/2026, 3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ không ngừng đi lên và thăng tiến vượt bậc. Bạn cũng sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Bản mệnh cũng sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ luôn đong đầy hạnh phúc. Song bạn cũng cần thể hiện rõ ràng tình cảm của mình hơn với người mình yêu. Bởi lẽ những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại là chất keo gắn bó mối quan hệ của cả hai.

Thời thế xoay chuyển vào đúng ngày 20/7/2026, 3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết đúng ngày mai (20/7)

3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết đúng ngày mai (20/7)

3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở như 'ngựa phi mã', tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 50 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 37 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 37 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ