Fan Châu Tinh Trì ra tay, giúp thu hồi hơn 6 tỉ đồng doanh thu bị gian lận

Ngày 16/7, Châu Tinh Trì bất ngờ đăng tải hình ảnh những tấm vé xem phim được viết tay trên mạng xã hội kèm ba dấu hỏi chấm. Động thái này được cho là sự bức xúc của “Tinh Gia” trước tình trạng một số rạp sử dụng vé viết tay, vé trắng hoặc xuất vé không thông qua hệ thống chính thức nhằm làm sai lệch doanh thu.

Bộ phim hài võ thuật “Đội bóng nữ Kungfu” của Châu Tinh Trì mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào nghi vấn gian lận doanh thu phòng vé. Đáng chú ý, bên cạnh nhà sản xuất và cơ quan quản lý, một nhóm người hâm mộ của Châu Tinh Trì đã trực tiếp tham gia điều tra, góp phần giúp bộ phim lấy lại khoản doanh thu bị thất thoát.

Một số rạp sau đó giải thích rằng đây chỉ là sự cố do giấy in vé bị ẩm khiến mực không hiển thị. Tuy nhiên, lời giải thích này không nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi Hội người hâm mộ Châu Tinh Trì đăng tải bài viết dài, chỉ ra những dấu hiệu bất thường trong doanh thu của bộ phim. Nhóm fan cho biết bằng việc thu thập dữ liệu, hình ảnh vé và các bằng chứng liên quan, họ đã giúp thu hồi hơn 1,6 triệu NDT (khoảng hơn 6 tỉ đồng) doanh thu phòng vé đáng lẽ thuộc về “Đội bóng nữ Kungfu”.

Theo chia sẻ của nhóm người hâm mộ, nghi vấn bắt đầu xuất hiện khi một khán giả quét mã trên cuống vé nhưng thông tin lại hiển thị thuộc về một bộ phim khác. Từ đây, các fan tiến hành kiểm tra và phát hiện một số tác phẩm ít khán giả, đã ra rạp nhiều tháng, bất ngờ tăng doanh thu kể từ thời điểm “Đội bóng nữ Kungfu” công chiếu.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, họ cho rằng một số rạp đã thu tiền từ khán giả xem “Đội bóng nữ Kungfu” nhưng lại xuất vé của những bộ phim khác, qua đó chuyển doanh thu sang tác phẩm khác trên hệ thống.

Hồ sơ do người hâm mộ cung cấp sau đó được cơ quan quản lý điện ảnh Trung Quốc tiếp nhận và tiến hành kiểm tra. Kết quả xác nhận hơn 90 rạp chiếu có liên quan đến vụ việc. Các đơn vị vi phạm được yêu cầu khắc phục sai phạm và hoàn trả phần doanh thu bị ảnh hưởng.

Tổng cộng hơn 1,6 triệu NDT đã được cập nhật trở lại vào doanh thu chính thức của “Đội bóng nữ Kungfu”. Đồng thời, nhà phát hành cũng áp dụng biện pháp kiểm soát mới, cấp mã phát hành theo ngày hoặc tuần thay vì kéo dài cả tháng nhằm hạn chế nguy cơ gian lận.

Tính đến ngày 18.7, “Đội bóng nữ Kungfu” đã vượt mốc doanh thu 1,1 tỷ NDT tại phòng vé Trung Quốc, tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ với khán giả.