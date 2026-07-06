Phim mới của Châu Tinh Trì hút hơn 200.000 lượt quan tâm dù chưa ấn định ngày ra mắt

Sao quốc tế 06/07/2026 12:00

Dự án điện ảnh mới của Châu Tinh Trì đang tạo nên tình huống hiếm gặp tại phòng vé Hoa ngữ: phim chưa có lịch phát hành chính thức nhưng đã liên tục dẫn đầu mức độ quan tâm trên các nền tảng đặt vé.

Kungfu Nữ Túc của Châu Tinh Trì đang trở thành một trong những dự án điện ảnh được mong chờ nhất mùa hè tại Trung Quốc. Trên các nền tảng bán vé trực tuyến, bộ phim đã vượt mốc 200.000 lượt người bấm "muốn xem", cho thấy sức hút lớn dù đến nay nhà sản xuất vẫn chưa công bố lịch phát hành chính thức.

Điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm là việc ngày ra mắt của Kungfu Nữ Túc vẫn còn bỏ ngỏ. Trong đoạn video đăng tải hôm 22/6, đúng dịp sinh nhật tuổi 64, Châu Tinh Trì xuất hiện tại phòng hậu kỳ và tiết lộ bộ phim dự kiến sẽ ra rạp trong tháng 7. Tuy nhiên, ông chỉ đề cập hai mốc thời gian là ngày 10/7 hoặc 17/7 mà chưa xác nhận ngày phát hành cuối cùng, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Phim mới của Châu Tinh Trì hút hơn 200.000 lượt quan tâm dù chưa ấn định ngày ra mắt - Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân chính đến từ việc bộ phim vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hậu kỳ. Với tổng vốn đầu tư được cho là khoảng 380 triệu nhân dân tệ cùng hơn 1.200 cảnh kỹ xảo cần xử lý, ê-kíp vẫn đang chạy đua với thời gian để đảm bảo chất lượng hình ảnh trước khi ra mắt. Đây cũng là điều không quá bất ngờ với những khán giả yêu mến Châu Tinh Trì, bởi vị đạo diễn nổi tiếng luôn được biết đến là người cầu toàn trong từng chi tiết. Trước đây, các tác phẩm như Đội Bóng Thiếu Lâm hay Tuyệt Đỉnh Kungfu đều ghi dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa kỹ xảo, võ thuật và phong cách hài hước đặc trưng.

Việc chưa chốt lịch chiếu cũng khiến giới quan sát chú ý đến cuộc cạnh tranh phòng vé mùa hè. Nếu phát hành vào ngày 10/7, Kungfu Nữ Túc sẽ có lợi thế khi bước vào thị trường sớm hơn một số đối thủ. Trong khi đó, nếu lùi sang ngày 17/7, bộ phim có thể phải đối đầu trực tiếp với nhiều tác phẩm thương mại lớn, trong đó có Long Restaurant với sự tham gia của Thẩm Đằng - ngôi sao được xem là "bảo chứng phòng vé" của dòng phim hài Hoa ngữ những năm gần đây. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm ra mắt không chỉ phụ thuộc vào tiến độ hậu kỳ mà còn là bài toán chiến lược của nhà phát hành.

Phim mới của Châu Tinh Trì hút hơn 200.000 lượt quan tâm dù chưa ấn định ngày ra mắt - Ảnh 2

Bên cạnh đó, dự án còn liên tục được bàn luận nhờ những thông tin xoay quanh dàn diễn viên. Nhiều nguồn tin cho rằng phim có sự góp mặt của Trương Tiểu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng cùng một số khách mời đặc biệt. Dù ê-kíp vẫn chưa công bố đầy đủ danh sách diễn viên, những đồn đoán này đã góp phần giúp bộ phim duy trì sức nóng trên mạng xã hội.

Dẫu đã vượt mốc 200.000 lượt "muốn xem", thành công thực sự của Kungfu Nữ Túc vẫn phải chờ câu trả lời từ phòng vé. Sau những ý kiến trái chiều dành cho Tân Vua Hài Kịch, khán giả kỳ vọng Châu Tinh Trì sẽ mang đến một tác phẩm đủ mới mẻ, giữ được chất hài đặc trưng nhưng vẫn phù hợp với thị hiếu hiện tại. Chính vì vậy, bên cạnh lịch phát hành, chất lượng nội dung sẽ là yếu tố quyết định liệu bộ phim có thể tạo nên một cú hích mới cho điện ảnh Hoa ngữ hay không.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Sau nhiều năm, "vua phim hài" Châu Tinh Trì một lần nữa thử sức với đề tài thể thao kết hợp võ thuật qua phim điện ảnh “Đội bóng nữ Kungfu” (Kungfu soccer), do ông làm biên kịch và đạo diễn. Bộ phim vừa chính thức công bố lịch chiếu vào tháng 7, lập tức thổi bùng sự mong đợi trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi tăng 8kg cho phim mới của Châu Tinh Trì

Điều gì khiến sức hút phòng vé của Châu Tinh Trì suy giảm?

Điều gì khiến sức hút phòng vé của Châu Tinh Trì suy giảm?

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn

'Vua phim hài' Châu Tinh Trì gây chú ý khi thử sức với thị trường phim ngắn

Đạo diễn Châu Tinh Trì công bố dự án phim mới sau thời gian dài im hơi lặng tiếng

Đạo diễn Châu Tinh Trì công bố dự án phim mới sau thời gian dài im hơi lặng tiếng

'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng khi 'Tuyệt đỉnh Kungfu' Lương Tiểu Long qua đời

Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng khi 'Tuyệt đỉnh Kungfu' Lương Tiểu Long qua đời

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 49 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 16 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?