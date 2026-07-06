Phim mới của Châu Tinh Trì hút hơn 200.000 lượt quan tâm dù chưa ấn định ngày ra mắt

Sao quốc tế 06/07/2026 12:00

Dự án điện ảnh mới của Châu Tinh Trì đang tạo nên tình huống hiếm gặp tại phòng vé Hoa ngữ: phim chưa có lịch phát hành chính thức nhưng đã liên tục dẫn đầu mức độ quan tâm trên các nền tảng đặt vé.

Kungfu Nữ Túc của Châu Tinh Trì đang trở thành một trong những dự án điện ảnh được mong chờ nhất mùa hè tại Trung Quốc. Trên các nền tảng bán vé trực tuyến, bộ phim đã vượt mốc 200.000 lượt người bấm "muốn xem", cho thấy sức hút lớn dù đến nay nhà sản xuất vẫn chưa công bố lịch phát hành chính thức.

Điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm là việc ngày ra mắt của Kungfu Nữ Túc vẫn còn bỏ ngỏ. Trong đoạn video đăng tải hôm 22/6, đúng dịp sinh nhật tuổi 64, Châu Tinh Trì xuất hiện tại phòng hậu kỳ và tiết lộ bộ phim dự kiến sẽ ra rạp trong tháng 7. Tuy nhiên, ông chỉ đề cập hai mốc thời gian là ngày 10/7 hoặc 17/7 mà chưa xác nhận ngày phát hành cuối cùng, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Phim mới của Châu Tinh Trì hút hơn 200.000 lượt quan tâm dù chưa ấn định ngày ra mắt - Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân chính đến từ việc bộ phim vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hậu kỳ. Với tổng vốn đầu tư được cho là khoảng 380 triệu nhân dân tệ cùng hơn 1.200 cảnh kỹ xảo cần xử lý, ê-kíp vẫn đang chạy đua với thời gian để đảm bảo chất lượng hình ảnh trước khi ra mắt. Đây cũng là điều không quá bất ngờ với những khán giả yêu mến Châu Tinh Trì, bởi vị đạo diễn nổi tiếng luôn được biết đến là người cầu toàn trong từng chi tiết. Trước đây, các tác phẩm như Đội Bóng Thiếu Lâm hay Tuyệt Đỉnh Kungfu đều ghi dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa kỹ xảo, võ thuật và phong cách hài hước đặc trưng.

Việc chưa chốt lịch chiếu cũng khiến giới quan sát chú ý đến cuộc cạnh tranh phòng vé mùa hè. Nếu phát hành vào ngày 10/7, Kungfu Nữ Túc sẽ có lợi thế khi bước vào thị trường sớm hơn một số đối thủ. Trong khi đó, nếu lùi sang ngày 17/7, bộ phim có thể phải đối đầu trực tiếp với nhiều tác phẩm thương mại lớn, trong đó có Long Restaurant với sự tham gia của Thẩm Đằng - ngôi sao được xem là "bảo chứng phòng vé" của dòng phim hài Hoa ngữ những năm gần đây. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm ra mắt không chỉ phụ thuộc vào tiến độ hậu kỳ mà còn là bài toán chiến lược của nhà phát hành.

Phim mới của Châu Tinh Trì hút hơn 200.000 lượt quan tâm dù chưa ấn định ngày ra mắt - Ảnh 2

Bên cạnh đó, dự án còn liên tục được bàn luận nhờ những thông tin xoay quanh dàn diễn viên. Nhiều nguồn tin cho rằng phim có sự góp mặt của Trương Tiểu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng cùng một số khách mời đặc biệt. Dù ê-kíp vẫn chưa công bố đầy đủ danh sách diễn viên, những đồn đoán này đã góp phần giúp bộ phim duy trì sức nóng trên mạng xã hội.

Dẫu đã vượt mốc 200.000 lượt "muốn xem", thành công thực sự của Kungfu Nữ Túc vẫn phải chờ câu trả lời từ phòng vé. Sau những ý kiến trái chiều dành cho Tân Vua Hài Kịch, khán giả kỳ vọng Châu Tinh Trì sẽ mang đến một tác phẩm đủ mới mẻ, giữ được chất hài đặc trưng nhưng vẫn phù hợp với thị hiếu hiện tại. Chính vì vậy, bên cạnh lịch phát hành, chất lượng nội dung sẽ là yếu tố quyết định liệu bộ phim có thể tạo nên một cú hích mới cho điện ảnh Hoa ngữ hay không.

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Sau nhiều năm, "vua phim hài" Châu Tinh Trì một lần nữa thử sức với đề tài thể thao kết hợp võ thuật qua phim điện ảnh “Đội bóng nữ Kungfu” (Kungfu soccer), do ông làm biên kịch và đạo diễn. Bộ phim vừa chính thức công bố lịch chiếu vào tháng 7, lập tức thổi bùng sự mong đợi trên mạng xã hội.

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