Siêu bão Ba Vì mạnh cấp 17, khả năng đổi hướng di chuyển, liệu có vào Biển Đông?

Xã hội 06/07/2026 09:42

Dù được đánh giá có xác suất dưới 10% đi vào Biển Đông, siêu bão Ba Vì vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m và biển động rất mạnh trên nhiều khu vực Biển Đông trong các ngày 9-11/7.

Theo báo Dấn Trí, Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 6/7, vị trí tâm siêu bão có tên quốc tế là Bavi (siêu bão Ba Vì) ở vào khoảng 14.3N-145.1E, cường độ mạnh cấp 17 (mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort), giật trên cấp 17.

Hiện siêu bão Ba Vì cách miền Trung Philippines trên 2.000km về phía Đông.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính toán của các mô hình dự báo cũng như các trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy trong 24 giờ tới, siêu bão Ba Vì di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.

Dự báo khoảng ngày 6-9/7, bão Ba Vì vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là Tây Tây Bắc.

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Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Ba Vì. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo dự báo, đến khoảng ngày 10/6, siêu bão Ba Vì có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía Bắc khu vực đảo Đài Loan, Trung Quốc.

Siêu bão Ba Vì là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, siêu bão số 1 là Sinlaku, siêu bão số 2 là Mekkhala.

Cơ quan khí tượng đánh giá khả năng bão di chuyển vào khu vực Biển Đông là không cao, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến vùng biển phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông khoảng ngày 9-11/7.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió tây nam trên khu vực giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9-7 cũng có xu hướng mạnh lên.

Cường độ gió tây nam trong các ngày 9 đến 11-7 ở khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nhận định và cho biết vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì.

Cũng theo cơ quan khí tượng, chiều nay bão số 1 (Maysak) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dự báo trong chiều và đêm nay, bão Maysak tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ chiều tối nay đến sáng 6-7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 130mm.

Chiều tối và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo về mùa bão năm nay, cơ quan khí tượng cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

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Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 (Maysak) trong đêm 4 và rạng sáng 5/7, trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 (Quảng Ninh) gió mạnh, kèm mưa rất to gây ngập cục bộ và thiệt hại về tài sản.

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