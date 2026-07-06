Giá vàng hôm nay, ngày 6/7/2026: Thế giới tăng vọt, SJC neo trên 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn không thay đổi, Công ty SJC mua vào 148,3 triệu đồng, bán ra 151,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng… Trong một tuần trở lại đây, giá vàng đã tăng 3,4 triệu đồng nhưng người mua vàng chỉ lời 400.000 đồng/lượng do chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , ACB tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng, mua vào 149 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC không thay đổi giá vàng miếng SJC so với cuối tuần qua, mua vào 148,4 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 200.000 đồng, xuống 149,3 triệu đồng; bán ra giảm 400.000 đồng, xuống 150,8 triệu đồng…

Tuần qua, giá vàng thế giới phục hồi mạnh sau chuỗi tuần giảm liên tiếp nhờ đồng USD suy yếu, dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém tích cực và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ.

Theo thông tin báo VietNamNet , sáng nay, lúc 8h38', giá vàng thế giới một lần nữa tăng vọt lên sát 4.200 USD/ounce, tiếp nối đà thăng lúc mở cửa phiên đầu tuần. Trong phiên giao dịch hôm nay, vàng đã có lúc tiến đến mốc 4.200 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần quanh mốc 4.080 USD/ounce, nhưng nhanh chóng giảm về dưới 4.000 USD/ounce trong hai phiên đầu tuần.

Áp lực bán gia tăng sau khi chỉ số PMI sản xuất ISM cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn tương đối ổn định, làm dấy lên lo ngại Fed còn dư địa duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Giá vàng thiết lập đáy tuần tại khoảng 3.942 USD/ounce trong phiên thứ Ba.

Đà phục hồi bắt đầu từ giữa tuần sau khi báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết áp lực lạm phát đã dịu bớt, dù chưa phát tín hiệu rõ ràng về lộ trình lãi suất. Những thông tin này giúp giá vàng vượt trở lại mốc 4.100 USD/ounce.

Đà tăng được củng cố trong phiên thứ Năm khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng tăng lên mức cao nhất tuần khoảng 4.144 USD/ounce.

Thị trường giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ. Giá vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 5.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.198 USD/ounce.

Tuần này, thị trường quan tâm tới một số dữ liệu quan trọng có thể tác động đến giá vàng. Chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 6 đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Tâm điểm sẽ là biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, giúp nhà đầu tư có thêm manh mối về triển vọng lãi suất.

Ngoài ra, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp tục cung cấp tín hiệu về thị trường lao động và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.