Người đàn ông bị bình gas mini bắn trúng đầu, vỡ xương sọ khi đang ăn trưa

Đời sống 04/07/2026 14:18

Ngày 3/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa ngoại thần kinh vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do bình gas mini phát nổ, gây vỡ xương sọ và tổn thương não nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân là anh N.M.C. (49 tuổi, ngụ An Giang), được chuyển đến bệnh viện chiều 23/6 trong tình trạng tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, đau đầu dữ dội. Vùng trán - đỉnh có vết thương phức tạp kích thước khoảng 7x10cm, mất một phần xương sọ, lộ nhu mô não và chảy máu nhiều.

Trước đó, gia đình tổ chức ăn trưa trên thuyền và sử dụng các bình gas mini đã được sang chiết. Ba bình gas được đặt ở mũi thuyền dưới trời nắng nóng. Bất ngờ, một bình gas bắn vào mặt bàn rồi bật ngược, đập trực tiếp vào vùng trán của anh C., khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

 

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị gãy lún và khuyết xương sọ vùng trán hai bên, dập và xuất huyết não thùy trán, tụ máu dưới màng cứng cấp tính, xuất huyết dưới nhện cùng nhiều tổn thương sọ não phức tạp.

Xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Sau khoảng hai giờ, ê-kíp đã lấy khối máu tụ, cắt lọc tổ chức não dập nát, loại bỏ nhiều mảnh xương vỡ và dị vật cắm trong nhu mô não, đồng thời tạo hình màng cứng bằng chính mô của người bệnh. Do mất nhiều máu, bệnh nhân được truyền 7 đơn vị máu và các chế phẩm máu.

Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động tứ chi bình thường và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại Thần kinh.

Người đàn ông bị bình gas mini bắn trúng đầu, vỡ xương sọ khi đang ăn trưa - Ảnh 1
Bình gas mini phát nổ khiến người đàn ông chấn thương sọ não - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bác sĩ chuyên khoa 2 Chương Chấn Phước - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Cần Thơ, chấn thương sọ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật. Việc sơ cứu, vận chuyển và can thiệp phẫu thuật kịp thời có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống và phục hồi của người bệnh.

Bác sĩ Phước khuyến cáo người dân không sử dụng bình gas mini đã sang chiết hoặc tái nạp nhiều lần vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bình gas cần được bảo quản đúng cách, tránh để dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt, đặc biệt khi nấu ăn ngoài trời, nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

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