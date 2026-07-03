Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Đời sống 03/07/2026 11:05

Tăng Nhật Tuệ bị điều tra về 2 hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, nam ca sĩ tỏ ra hối hận về hành vi của mình.

Theo thông tin báo Dân Trí, liên quan đến vụ ca sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng 38 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan đến đường dây ma túy này.

Theo cảnh sát, Tăng Nhật Tuệ bị phát hiện sử dụng ma túy tại nhà riêng cùng với Trần Khánh Duy và một đối tượng khác. Kiểm tra trong nhà nam nghệ sĩ, cảnh sát tìm thấy một số túi nylon chứa ma túy.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy - Ảnh 1
Tăng Nhật Tuệ bị phát hiện sử dụng ma túy tại nhà riêng. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Từ những dấu hiệu này, Tăng Nhật Tuệ bị điều tra về 2 hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, nam ca sĩ tỏ ra hối hận về hành vi của mình.

“Sau vụ việc này, tôi mất tất cả và có thể trong tương lai tôi sẽ không còn cơ hội để làm những công việc như trước đây. Tôi mong rằng các bạn hãy nhìn nhận mọi thứ thật nghiêm túc. Chúng ta hãy tránh xa ma túy”, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói tại cơ quan điều tra.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy - Ảnh 2
Nam ca sĩ tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Ảnh: VNExpress. 

Như trước đó báo VNExpress, ngày 3/7, Lê Duy Linh (40 tuổi; tức ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ) cùng 38 người khác bị Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM bắt về các hành vi Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy.

Tăng Nhật Tuệ sinh tại Hà Nội, là cựu nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, từng hoạt động với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và ông bầu nhóm nhạc. Anh sở hữu hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau như Pop, Rock, R&B, Hip.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy - Ảnh 3
Các đối tượng bị bắt trong đường dây ma túy bị bắt cùng Tăng Nhật Tuệ. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Vụ án được phát hiện khi công an kiểm tra khách sạn A.K trên địa bàn phường Chánh Hưng, phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) được xác định là người cung ma túy cho Quang để bán lại cho các con nghiện.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an phường Chánh Hưng phối hợp của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý tổ chức khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng. Trong đó, có ca sĩ, nghệ sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Nóng: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố vì tàng trữ, sử dụng ma túy

Nóng: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố vì tàng trữ, sử dụng ma túy

Từ dấu hiệu bất thường tại một khách sạn, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) phối hợp các đơn vị triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn. 48 đối tượng đã bị bắt giữ và xử lý, trong đó có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

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