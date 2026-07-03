Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

Đời sống 03/07/2026 09:14

Hôm nay, ngày 3/7/2026 giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ sau khi số liệu việc làm gây thất vọng. Giá vàng miếng SJC tăng phi mã 3 triệu, lên 151,4 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch ngày 3/7, vào lúc 8h34', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tới 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 2/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới bật tăng trở lại, đạt 4.126 USD/ounce, 4.053 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 73 USD. Kim loại quý tiếp tục đi lên sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 2.7 cho biết vòng đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ tại Doha (Qatar) đã kết thúc với tiến triển tích cực liên quan các nội dung trong bản ghi nhớ Islamabad. Theo thông cáo, các bên nhất trí tiếp tục thảo luận trong thời gian tới. Cuộc họp tiếp theo sẽ được ấn định sau lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, dự kiến diễn ra ngày 9.7, theo AFP. Bình luận về đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.7 nói tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp.

Trước đó, trong ngày 1.7, tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương của ECB ở Bồ Đào Nha, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh từ chối đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng này. Ông nhấn mạnh lo ngại về lạm phát và cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi dự báo lạm phát gần đây đã hạ nhiệt, nhưng nhấn mạnh số liệu hiện tại vẫn chưa thể yên tâm. "Nếu các hộ gia đình, doanh nghiệp hay nhà đầu tư cho rằng Fed chấp nhận lạm phát cao hơn 2%, họ sẽ phải thất vọng. Chúng tôi sẽ khiến giá cả ở Mỹ ổn định trở lại", ông nói.

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