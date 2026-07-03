Đúng 20h hôm nay, ngày 3/7/2026, 3 con giáp trút được vận đen, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', vạn sự hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/7/2026, người tuổi Ngọ có nhiều nỗi lo về chuyện tình cảm. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mà có quá nhiều khoảng cách trong cả suy nghĩ và quan điểm, khiến cho đôi bên không thể nhìn về cùng 1 hướng.

Con giáp này là người thẳng thắn, song điều đó có thể khiến cho bạn nói năng mà chưa hề suy nghĩ chỉn chu, làm cho đối phương cảm thấy tổn thương vì những lời nói vô tình của mình. Bạn nên lưu ý để tránh phạm lỗi lần sau. Thiên Tài mang theo tin vui báo về đường tài lộc. Con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào từ phía nghề tay trái. Cũng có nhiều cơ hội để bạn chuyển hướng đi cho mình, hãy tận dụng tốt cơ hội lần này.

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/7/2026, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi nhờ Bán Hợp cục nâng đỡ nên thăng tiến rộng mở. Ngày này nếu đang trong quá trình cạnh tranh chức vị hay đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, con giáp này sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Song, trong quá trình cạnh tranh, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, chớ tỏ ra tự kiêu hay quá tự tin vào mình mà đánh giá thấp đối thủ. Bạn sẽ không thể lường trước hết tiềm năng của người khác tới đâu khi gặp vấn đề liên quan tới lợi ích cá nhân. Hãy luôn thận trọng để bảo vệ mình.

Đối với chuyện tình cảm, khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tham khảo ý kiến của người ngoài để tìm cách hóa giải xung đột nhưng đừng để những quan điểm đó tác động quá nhiều đến mối quan hệ của mình và người ấy kẻo gây phản tác dụng.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/7/2026, mang lại may mắn cho tuổi Mão về đường tài lộc, nhất là những người kinh doanh tự do, tha hồ đón tiền bạc dồi dào. Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão cũng sẽ có những quyết định đúng đắn. Nhiều người độc thân nhờ đó mà có những cơ hội mới tốt hơn, mang lại hy vọng mới trong việc tìm kiếm tình yêu. Ngày mới hôm nay cũng là ngày hòa hợp của các cặp đôi.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam phía ngoài cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

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