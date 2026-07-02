Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Đời sống 02/07/2026 21:29

Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Theo tài liệu điều tra, quá trình xác minh, công an phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng nên xác lập chuyên án.

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương - Ảnh 1
Các đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương. Ảnh: VTC News. 

Công an xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương - Ảnh 2
Tang vật được thu giữ. Ảnh: VTC News. 

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) nhận hàng từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới tại TP.HCM , An Giang và TP.Hà Nội.

Theo thông tin báo VTC News, đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này, đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương - Ảnh 3
Giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Ảnh: VTC News. 

Công ty PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Đặng Ngọc Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty PNJ-LAP đã câu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ - LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương - Ảnh 4
Đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty PNJ-LAP. Ảnh: Tiền Phong. 

Cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng có liên quan trong đường dây. Khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan hoạt động buôn lậu kim cương.

Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra.

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