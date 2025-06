Theo thông tin báo Lao Động, ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khánh Tùng (SN 1973, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi “Buôn lậu”.

Theo điều tra ban đầu, Tùng là đối tượng cầm đầu một đường dây buôn lậu hàng hóa quy mô lớn, chuyên giày dép, thắt lưng, ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Nike, Hermes, Gucci, Adidas, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, MLB, Burberry…