Đây là lần hợp tác thứ ba của Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long nên tác phẩm nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ khi công bố. Điểm cộng dễ nhận thấy nhất là ngoại hình nổi bật của cặp diễn viên chính. Dù hoàn thành ghi hình từ ba năm trước, tạo hình, phục trang và bối cảnh vẫn được đánh giá đẹp mắt, mang đậm màu sắc tiên hiệp và tạo nên nhiều khung hình có tính thẩm mỹ.

Sau thời gian dài chờ đợi, "Thiên Hương" chính thức lên sóng và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hương Bách Mị của Thập Tứ Lang, lấy bối cảnh cuộc chiến giữa ba tộc tiên - yêu - ma. Câu chuyện xoay quanh Thanh Khâu Tiểu Bổng Chùy ( Cúc Tịnh Y ) và Lôi Tu Viễn (Tống Uy Long), hai người gặp gỡ tại Thư viện Sồ Phượng, cùng tu luyện và dần nảy sinh tình cảm trước khi bị cuốn vào những bí mật về thân thế của nữ chính.

Tuy nhiên, phần hình ảnh chưa đủ giúp bộ phim chinh phục khán giả. Sau những tập đầu, nhiều ý kiến cho rằng nhịp phim thiếu mạch lạc do khâu biên tập rời rạc. Các tình tiết chuyển cảnh khá đột ngột, khiến diễn biến thiếu sự liên kết và người xem khó theo dõi. Một số nguồn tin cho biết phiên bản phát sóng đã cắt giảm nhiều nội dung so với bản dựng ban đầu, làm ảnh hưởng đến tính liền mạch của câu chuyện.

Bên cạnh đó, kịch bản cũng bị nhận xét chưa tạo được sự mới mẻ. Phim vẫn khai thác những mô-típ quen thuộc của dòng tiên hiệp như nữ chính có thân thế đặc biệt, cặp đôi từ đối đầu đến yêu nhau hay những tình tiết định mệnh vốn đã xuất hiện ở nhiều tác phẩm trước đó. Điều này khiến diễn biến bị đánh giá là dễ đoán và thiếu điểm nhấn.

Diễn xuất của hai diễn viên chính cũng tạo nên nhiều tranh luận. Tống Uy Long được khen ở các cảnh hành động nhờ nền tảng võ thuật, giúp những màn giao đấu trở nên mạnh mẽ và dứt khoát. Tuy nhiên, khi chuyển sang các phân đoạn nội tâm, nam diễn viên lại bị nhận xét chưa thể hiện được chiều sâu cảm xúc, biểu cảm còn đơn điệu.

Trong khi đó, Cúc Tịnh Y tiếp tục vấp phải những ý kiến quen thuộc về diễn xuất. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn ưu tiên giữ hình ảnh xinh đẹp trước ống kính hơn là thể hiện tâm lý nhân vật, khiến biểu cảm thiếu biến hóa và chưa tạo cảm giác nhập vai.

Dù nhận nhiều đánh giá trái chiều, "Thiên Hương" vẫn có màn khởi đầu thuận lợi khi nhanh chóng vươn lên nhóm đầu về độ nóng trên nền tảng phát sóng. Thành tích này cho thấy sức hút của bộ phim cũng như khả năng thu hút khán giả của Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long, dù chất lượng tác phẩm vẫn cần thêm thời gian để được kiểm chứng trong những tập tiếp theo.