'Thiên Hương' gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long bị chê diễn xuất lép vế trước nhan sắc

Sao quốc tế 02/07/2026 15:14

Ngay khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi vừa ghi nhận thành tích khả quan về độ nóng, vừa vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng nội dung lẫn diễn xuất của dàn diễn viên.

Sau thời gian dài chờ đợi, "Thiên Hương" chính thức lên sóng và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Hương Bách Mị của Thập Tứ Lang, lấy bối cảnh cuộc chiến giữa ba tộc tiên - yêu - ma. Câu chuyện xoay quanh Thanh Khâu Tiểu Bổng Chùy (Cúc Tịnh Y) và Lôi Tu Viễn (Tống Uy Long), hai người gặp gỡ tại Thư viện Sồ Phượng, cùng tu luyện và dần nảy sinh tình cảm trước khi bị cuốn vào những bí mật về thân thế của nữ chính.

Đây là lần hợp tác thứ ba của Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long nên tác phẩm nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ khi công bố. Điểm cộng dễ nhận thấy nhất là ngoại hình nổi bật của cặp diễn viên chính. Dù hoàn thành ghi hình từ ba năm trước, tạo hình, phục trang và bối cảnh vẫn được đánh giá đẹp mắt, mang đậm màu sắc tiên hiệp và tạo nên nhiều khung hình có tính thẩm mỹ.

'Thiên Hương' gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long bị chê diễn xuất lép vế trước nhan sắc - Ảnh 1

Tuy nhiên, phần hình ảnh chưa đủ giúp bộ phim chinh phục khán giả. Sau những tập đầu, nhiều ý kiến cho rằng nhịp phim thiếu mạch lạc do khâu biên tập rời rạc. Các tình tiết chuyển cảnh khá đột ngột, khiến diễn biến thiếu sự liên kết và người xem khó theo dõi. Một số nguồn tin cho biết phiên bản phát sóng đã cắt giảm nhiều nội dung so với bản dựng ban đầu, làm ảnh hưởng đến tính liền mạch của câu chuyện.

Bên cạnh đó, kịch bản cũng bị nhận xét chưa tạo được sự mới mẻ. Phim vẫn khai thác những mô-típ quen thuộc của dòng tiên hiệp như nữ chính có thân thế đặc biệt, cặp đôi từ đối đầu đến yêu nhau hay những tình tiết định mệnh vốn đã xuất hiện ở nhiều tác phẩm trước đó. Điều này khiến diễn biến bị đánh giá là dễ đoán và thiếu điểm nhấn.

Diễn xuất của hai diễn viên chính cũng tạo nên nhiều tranh luận. Tống Uy Long được khen ở các cảnh hành động nhờ nền tảng võ thuật, giúp những màn giao đấu trở nên mạnh mẽ và dứt khoát. Tuy nhiên, khi chuyển sang các phân đoạn nội tâm, nam diễn viên lại bị nhận xét chưa thể hiện được chiều sâu cảm xúc, biểu cảm còn đơn điệu.

'Thiên Hương' gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long bị chê diễn xuất lép vế trước nhan sắc - Ảnh 2

Trong khi đó, Cúc Tịnh Y tiếp tục vấp phải những ý kiến quen thuộc về diễn xuất. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn ưu tiên giữ hình ảnh xinh đẹp trước ống kính hơn là thể hiện tâm lý nhân vật, khiến biểu cảm thiếu biến hóa và chưa tạo cảm giác nhập vai.

Dù nhận nhiều đánh giá trái chiều, "Thiên Hương" vẫn có màn khởi đầu thuận lợi khi nhanh chóng vươn lên nhóm đầu về độ nóng trên nền tảng phát sóng. Thành tích này cho thấy sức hút của bộ phim cũng như khả năng thu hút khán giả của Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long, dù chất lượng tác phẩm vẫn cần thêm thời gian để được kiểm chứng trong những tập tiếp theo.

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y bị công ty cũ tố cáo trốn thuế

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y bị công ty cũ tố cáo trốn thuế

Shanghai Siba Culture Media đã gửi đơn tố cáo Cúc Tịnh Y (32 tuổi) liên quan nghi vấn kê khai thu nhập không đầy đủ. Vụ việc hiện đã được cơ quan thuế Thượng Hải tiếp nhận xử lý.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y bị công ty cũ tố cáo trốn thuế

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y bị công ty cũ tố cáo trốn thuế

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành

Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

Cúc Tịnh Y 'ghi điểm' với tạo hình cổ trang ấn tượng trong Thế Giới Vạn Hoa

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Những điểm khiến phim mới của Cúc Tịnh Y chưa thuyết phục khán giả

Những điểm khiến phim mới của Cúc Tịnh Y chưa thuyết phục khán giả

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y gây chú ý khi thể hiện hai sắc thái đối lập trong tạo hình hồ ly

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 44 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 56 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?