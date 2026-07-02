Vì sao Lương Triều Vỹ luôn giữ khoảng cách với đám đông?

Sao quốc tế 02/07/2026 06:30

Phát biểu của bà trùm giải trí Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam về Lương Triều Vỹ mới đây đã thu hút nhiều sự chú ý, khi bà đưa ra góc nhìn khác về tính cách hướng nội và những đồn đoán xoay quanh việc nam diễn viên mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.

Lương Triều Vỹ từ lâu được xem là một trong những diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ, sở hữu nhiều vai diễn kinh điển và bảng thành tích đáng nể tại các giải thưởng lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, công chúng cũng thường nhắc đến hình ảnh một Lương Triều Vỹ trầm lặng, ít nói và có phần e dè mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Không ít người cho rằng ông mắc chứng sợ giao tiếp xã hội khi thường xuyên tỏ ra căng thẳng trên thảm đỏ, hạn chế trả lời phỏng vấn và hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí ngoài công việc.

Sự đối lập giữa Lương Triều Vỹ và vợ là nữ diễn viên Lưu Gia Linh cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn luận. Trong khi Lưu Gia Linh luôn xuất hiện với phong thái tự tin, cởi mở và thoải mái giao lưu với truyền thông, Lương Triều Vỹ lại thường chọn đứng ở phía sau, giữ thái độ điềm tĩnh và tránh trở thành tâm điểm.

Vì sao Lương Triều Vỹ luôn giữ khoảng cách với đám đông? - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong một chương trình trò chuyện phát sóng ngày 23.6, Trần Lam cho rằng cách nhìn nhận của công chúng chưa hẳn phản ánh đúng bản chất. Theo bà, việc Lương Triều Vỹ thường được gắn với hình ảnh "sợ giao tiếp xã hội" đôi khi chỉ là cách để ông chủ động tránh những phiền toái không cần thiết. Với vị thế của một ngôi sao hàng đầu và sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên hoàn toàn có quyền lựa chọn cuộc sống riêng tư thay vì xuất hiện dày đặc trước công chúng.

Là người quen biết Lương Triều Vỹ nhiều năm, Trần Lam tiết lộ thời trẻ ông vốn là người hoạt bát, cởi mở và giao tiếp khá tốt. Theo bà, việc nam diễn viên dần trở nên kín tiếng có thể xuất phát từ lựa chọn cá nhân hơn là một vấn đề về tính cách.

Phát biểu này nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đồng tình khi cho rằng Lương Triều Vỹ vẫn thể hiện sự tự tin, lưu loát trong các bài phát biểu tại nhiều liên hoan phim và lễ trao giải quốc tế. Trong khi đó, ở một số sự kiện trong nước, ông thường phát biểu ngắn gọn rồi nhanh chóng rời sân khấu, khiến nhiều người cảm thấy ông đang chủ động hạn chế sự chú ý.

Vì sao Lương Triều Vỹ luôn giữ khoảng cách với đám đông? - Ảnh 2

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng không nên dựa vào những quan sát cá nhân để đưa ra kết luận về sức khỏe tâm lý của một người. Nhiều khán giả nhấn mạnh tính cách con người có thể thay đổi theo thời gian và khái niệm rối loạn lo âu xã hội là một vấn đề chuyên môn, không thể xác định chỉ từ biểu hiện bên ngoài.

Dù quan điểm của Trần Lam nhận được sự đồng tình hay phản đối, cuộc tranh luận cũng cho thấy công chúng ngày càng quan tâm hơn đến ranh giới giữa tính cách hướng nội, lựa chọn sống kín tiếng và các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Với Lương Triều Vỹ, điều được nhiều người ghi nhận nhất vẫn là sự nghiệp diễn xuất đồ sộ cùng những đóng góp bền bỉ cho điện ảnh Hoa ngữ trong suốt nhiều thập kỷ qua.

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Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/6, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh châu Á. Trong số đó, Lương Triều Vỹ là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ban giám khảo của sự kiện năm nay.

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