Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 24/6, nền tảng Tencent Video công bố danh sách phim truyền hình lớn năm 2026.
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Việc áp dụng quy định mới về cách ghi tên diễn viên trong phim truyền hình đang tạo ra làn sóng tranh luận tại Trung Quốc. Điều đáng chú ý là thay vì chấm dứt những tranh cãi về thứ tự xếp tên nghệ sĩ như mục tiêu ban đầu, quy định này lại kéo theo nhiều cách ứng phó gây nhiều ý kiến trái chiều.
Theo truyền thông Trung Quốc, tại sự kiện công bố danh sách phim lớn năm 2026 của Tencent Video, khán giả không còn tập trung vào nội dung hay dàn diễn viên mà chú ý nhiều hơn đến cách các nhà sản xuất sắp xếp tên nghệ sĩ. Trước đó, ba hiệp hội điện ảnh - truyền hình Trung Quốc đã ban hành quy định yêu cầu mọi tài liệu quảng bá phải sử dụng tên thật của diễn viên. Nếu dùng nghệ danh, tên thật phải được đặt trước, còn thứ tự xuất hiện sẽ được sắp xếp theo số nét trong họ tên pháp lý thay vì dựa trên độ nổi tiếng hay vị trí trong đoàn phim.
Bên cạnh đó, diễn viên chỉ được phân thành ba nhóm danh xưng gồm "diễn viên chính", "đặc biệt tham gia" và "tham gia diễn xuất". Quy định này được kỳ vọng sẽ giảm bớt tình trạng tranh cãi về vị trí xếp tên và đưa sự chú ý trở lại chất lượng tác phẩm.
Tuy nhiên, trên thực tế, một số đơn vị sản xuất lại bị cho là tìm cách "lách" quy định. Ở bộ phim Bất nhượng giang sơn, một số diễn viên từng được giới thiệu là "diễn viên chính" bất ngờ bị chuyển thành "đặc biệt tham gia" sau khi quy định có hiệu lực. Tình huống tương tự cũng xảy ra với Nguyên địa đào ly, khi danh sách diễn viên chính từ bảy người giảm xuống còn hai, dù vai trò và thời lượng xuất hiện của các diễn viên còn lại gần như không thay đổi.
Không dừng ở đó, một số dự án còn lựa chọn giải pháp cực đoan hơn là không công bố danh sách diễn viên trong tài liệu quảng bá. Điển hình là Thiên lý giang sơn đồ, nơi thông tin về đạo diễn, biên kịch và ê-kíp sản xuất được giới thiệu đầy đủ, nhưng hoàn toàn không nhắc đến dàn diễn viên. Theo nhiều ý kiến, đây có thể là cách để tránh những tranh cãi phát sinh khi áp dụng quy định mới, đồng thời cho thấy quá trình chuẩn hóa trong ngành vẫn còn nhiều thách thức cần được hoàn thiện.