Việc áp dụng quy định mới về cách ghi tên diễn viên trong phim truyền hình đang tạo ra làn sóng tranh luận tại Trung Quốc. Điều đáng chú ý là thay vì chấm dứt những tranh cãi về thứ tự xếp tên nghệ sĩ như mục tiêu ban đầu, quy định này lại kéo theo nhiều cách ứng phó gây nhiều ý kiến trái chiều.

Theo truyền thông Trung Quốc, tại sự kiện công bố danh sách phim lớn năm 2026 của Tencent Video, khán giả không còn tập trung vào nội dung hay dàn diễn viên mà chú ý nhiều hơn đến cách các nhà sản xuất sắp xếp tên nghệ sĩ. Trước đó, ba hiệp hội điện ảnh - truyền hình Trung Quốc đã ban hành quy định yêu cầu mọi tài liệu quảng bá phải sử dụng tên thật của diễn viên. Nếu dùng nghệ danh, tên thật phải được đặt trước, còn thứ tự xuất hiện sẽ được sắp xếp theo số nét trong họ tên pháp lý thay vì dựa trên độ nổi tiếng hay vị trí trong đoàn phim.