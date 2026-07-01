Thấy vợ cũ chạy xe rách bèn lao vào mỉa mai, gã chồng tồi 'nhận cái kết đắng' vác mặt sưng húp về nhà

Tâm sự 01/07/2026 19:00

Tất nhiên mẹ tôi hiểu tính con trai nên không trách cứ. Còn Lan, cô ấy suốt ngày tỉ tê khóc lóc, nói tôi làm chồng mà thiếu trách nhiệm. Rồi có một hôm, cô ấy đùng đùng đi khám bệnh và mang về cái bệnh án trầm cảm.

Tôi và Lan lấy nhau được 3 năm thì ly hôn. Nói đến lý do thì hôn, tôi cảm thấy mình chẳng có lỗi gì. Lan về làm dâu khi cô ấy 23 tuổi. Ở cái tuổi đó, cô ấy chưa đủ kinh nghiệm sống để được lòng mẹ chồng. Người ta đi làm dâu thì chăm chỉ, chịu khó. Còn Lan, lúc nào cũng ngúng nguẩy, nhác việc. Trong khi mẹ tôi lại là người ưa sạch sẽ. Vì thế nên mẹ chồng nàng dâu suốt ngày lục đục, mâu thuẫn.

Tôi đứng ở giữa mới là người khó xử nhất. Bênh mẹ thì vợ giận, còn bênh vợ thì mẹ lại trách là bất hiếu. Thành ra trong những cuộc cãi vã, tôi luôn đứng ở thế trung lập, không đứng về bên nào cả. Mỗi lần thấy nhà cửa to tiếng, tôi đều lấy cớ có việc rồi ra ngoài uống cà phê. 

Tất nhiên mẹ tôi hiểu tính con trai nên không trách cứ. Còn Lan, cô ấy suốt ngày tỉ tê khóc lóc, nói tôi làm chồng mà thiếu trách nhiệm. Rồi có một hôm, cô ấy đùng đùng đi khám bệnh và mang về cái bệnh án trầm cảm. Bố mẹ Lan biết chuyện nên đến tận nơi để chất vấn. Hai bên thông gia suýt nữa thì đánh nhau, còn tôi và Lan cũng đứt duyên từ đó.

Thấy vợ cũ chạy xe rách bèn lao vào mỉa mai, gã chồng tồi 'nhận cái kết đắng' vác mặt sưng húp về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi ly hôn, tôi không dò hỏi tung tích của Lan. Chỉ biết giờ cô ấy đã lấy chồng, nghe đâu rất hạnh phúc. Vậy mà hôm qua, tôi vô tình gặp lại vợ cũ. Cô ấy bây giờ trưởng thành hơn, có điều chẳng hiểu thế nào lại đứng cạnh con xe rách nát cũ kỹ.

Lúc đó Lan có trách tôi vì nhu nhược, không đàn ông. Nếu không thay đổi tính nết, dù lấy một vợ hay chục vợ thì tôi vẫn sẽ đổ gãy như thường. Cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi mới mỉa mai: "Còn cô nếu mà tốt đẹp đã chẳng khổ thế này. Trông cái xe của cô kìa, ném vào viện bảo tàng còn sợ người ta không nhận. Tưởng chồng mới của cô thế nào, xem ra cũng chẳng bằng cái móng chân của tôi". Tôi vừa mới dứt lời, một người đàn ông kéo tôi giật ra phía sau, anh ta đấm vào mặt tôi rồi thách thức: "Mày vừa nói cái gì".

Tôi định đánh trả, nhưng anh ta to gấp đôi tôi. Sợ mình không đánh lại, tôi đành im lặng cho qua chuyện. Thế rồi đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô đến đỗ ngay chân chúng tôi. Lúc này tôi mới biết, chiếc xe kia không phải của Lan, còn tôi cũng vì một câu châm chọc mà bị đánh đến sưng mặt. Ngồi nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không biết mình mới có nên đâm đơn kiện họ hay không nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Rước cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi khóc hận phát hiện mình vừa tự "đào hố chôn mình"

Rước cô vợ ngoan hiền về dinh, cưới xong tôi khóc hận phát hiện mình vừa tự "đào hố chôn mình"

Thế rồi hắn gọi bạn đến đón về. Còn My lúc này mới chịu nói ra mọi chuyện. Có một lần cô ấy đi sinh nhật bạn, uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ. Sau đó thì biết mình có thai, thành ra bây giờ không rõ đó là con ai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng xộc thẳng vào phòng phán 1 câu chí mạng, nàng dâu khóc nghẹn viết đơn ly hôn gấp

Mẹ chồng xộc thẳng vào phòng phán 1 câu chí mạng, nàng dâu khóc nghẹn viết đơn ly hôn gấp

Tâm sự 41 phút trước
Bắt quả tang chồng ngoại tình đêm tân hôn: Vợ vẫn diễn cảnh "ngọt như mía lùi" rồi tung đòn hiểm khiến gã trở tay không kịp

Bắt quả tang chồng ngoại tình đêm tân hôn: Vợ vẫn diễn cảnh "ngọt như mía lùi" rồi tung đòn hiểm khiến gã trở tay không kịp

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/7/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/7/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Ủ mưu triệt hạ cô em chồng "đâm bị thóc chọc bị gạo", tôi khiến cô ta khóc ròng quỳ lạy van xin

Ủ mưu triệt hạ cô em chồng "đâm bị thóc chọc bị gạo", tôi khiến cô ta khóc ròng quỳ lạy van xin

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Thấy vợ cũ chạy xe rách bèn lao vào mỉa mai, gã chồng tồi "nhận cái kết đắng" vác mặt sưng húp về nhà

Thấy vợ cũ chạy xe rách bèn lao vào mỉa mai, gã chồng tồi "nhận cái kết đắng" vác mặt sưng húp về nhà

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Ép cưới chạy vì "ăn cơm trước kẻng" bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh cháu mẹ chồng phán 1 câu rợn tóc gáy

Ép cưới chạy vì "ăn cơm trước kẻng" bị nhà trai hắt hủi, ngày tôi sinh cháu mẹ chồng phán 1 câu rợn tóc gáy

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Bị mẹ chồng từ chối thẳng thừng khi nợ ngập đầu, tôi "đứng hình" khi bà quay sang vay ngược 20 triệu

Bị mẹ chồng từ chối thẳng thừng khi nợ ngập đầu, tôi "đứng hình" khi bà quay sang vay ngược 20 triệu

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/7/2026, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 1/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 1/7/2026: Đồng loạt giảm mạnh, vàng SJC lùi về mốc hơn 146 triệu/lượng

Tử vi thứ Năm 2/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 2/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Loại quả "bình dân" là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa?

Loại quả "bình dân" là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng xộc thẳng vào phòng phán 1 câu chí mạng, nàng dâu khóc nghẹn viết đơn ly hôn gấp

Mẹ chồng xộc thẳng vào phòng phán 1 câu chí mạng, nàng dâu khóc nghẹn viết đơn ly hôn gấp

Bị mẹ chồng từ chối thẳng thừng khi nợ ngập đầu, tôi "đứng hình" khi bà quay sang vay ngược 20 triệu

Bị mẹ chồng từ chối thẳng thừng khi nợ ngập đầu, tôi "đứng hình" khi bà quay sang vay ngược 20 triệu

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm bỗng quỳ sụp khóc nức nở khi đèn bật sáng

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm bỗng quỳ sụp khóc nức nở khi đèn bật sáng

Thấy người ăn xin rách rưới bèn ném cho đồng bạc lẻ, tôi chết đứng khi anh ta ngẩng mặt lên nhìn

Thấy người ăn xin rách rưới bèn ném cho đồng bạc lẻ, tôi chết đứng khi anh ta ngẩng mặt lên nhìn

Lóa mắt vì chục cây vàng ngày cưới, dâu trẻ khóc ròng khi sập bẫy "đòi lại quà" của mẹ chồng

Lóa mắt vì chục cây vàng ngày cưới, dâu trẻ khóc ròng khi sập bẫy "đòi lại quà" của mẹ chồng

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn ôm con bỏ về ngoại bỗng "chết đứng" trước hành động của bố chồng

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn ôm con bỏ về ngoại bỗng "chết đứng" trước hành động của bố chồng