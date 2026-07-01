Loại quả 'bình dân' là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 01/07/2026 05:00

Quả dưa hấu có vỏ dày màu xanh và ruột đỏ mọng nước. Loại quả này không chỉ có hương vị ngọt mát mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Vậy thường xuyên ăn dưa hấu mỗi ngày có tốt không?

Dưa hấu (Citrullus lanatus) là một loại trái cây lớn, có xuất xứ từ miền nam châu Phi, cùng họ với dưa đỏ, bí xanh, bí ngô và dưa chuột. Dưa hấu thường có vị ngọt mát, chỉ chứa 46 calo mỗi cốc, nhưng rất giàu vitamin A, vitamin C và các hợp chất thực vật khác như citrulline và lycopene tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, loại dưa này còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người sử dụng, bao gồm cải thiện độ nhạy insulin, giảm đau nhức cơ bắp và hạ huyết áp. 

Loại quả 'bình dân' là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu thường được ăn trực tiếp, để dưới dạng động lạnh, làm thành nước trái cây hoặc nước sinh tố.

Công dụng của quả dưa hấu 

Cấp nước và giải nhiệt cơ thể tức thì

Dưa hấu là một trong những loại trái cây có khả năng bù nước tốt nhất cho cơ thể. Khi thời tiết nắng nóng hoặc sau khi vận động mạnh, việc ăn dưa hấu hoặc uống một ly nước ép dứa hấu sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại lượng nước đã mất qua tuyến mồ hôi. Đi kèm với lượng nước dồi dào là các chất điện giải thiết yếu như Kali và Magie, giúp bạn ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, mệt mỏi và say nắng vô cùng hiệu quả.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Dưa hấu chứa lycopene và cucurbitacin E, hai hợp chất có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Lycopene giúp giảm mức IGF (Insulin-like Growth Factor) – một loại protein liên quan đến sự phân chia tế bào. Khi IGF tăng cao, nguy cơ ung thư cũng tăng theo. Ngoài ra, cucurbitacin E có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương do khối u gây ra.

Loại quả 'bình dân' là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. May mắn thay, lycopene trong dưa hấu có thể giúp giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa cho tim mạch.

Ngoài ra, với những người béo phì hoặc phụ nữ sau mãn kinh, lycopene còn có tác dụng giảm độ dày của thành động mạch, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về tim. Đồng thời, kali trong dưa hấu cũng góp phần điều hòa huyết áp, giúp trái tim hoạt động ổn định hơn.

Giảm viêm và bảo vệ não bộ

Dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hóa như lycopene và vitamin C, giúp giảm viêm – nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh mãn tính. Lycopene còn đặc biệt tốt cho não bộ vì nó có thể làm chậm sự phát triển của bệnh Alzheimer, hỗ trợ duy trì trí nhớ và khả năng tư duy ở người cao tuổi.

Loại quả 'bình dân' là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ăn dưa hấu mỗi ngày có tốt không?

Không chỉ tốt cho sức khỏe, dưa hấu còn là loại trái cây dễ ăn, dễ chế biến và phù hợp với nhiều cách thưởng thức. Bạn có thể ăn dưa hấu trực tiếp, làm nước ép, sinh tố hoặc kết hợp với các món salad để tăng thêm hương vị. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng dưa hấu để làm kem trái cây hoặc đông lạnh thành những viên đá giải khát cho mùa hè.

Với hàm lượng nước cao, dưa hấu không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ cấp nước cho cơ thể, giúp làn da khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Nhờ những lợi ích vượt trội này, dưa hấu là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể.

Loại quả 'bình dân' là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây tăng đường huyết, rối loạn tiêu hóa và mất cân bằng khoáng chất, đặc biệt với người tiểu đường hoặc bệnh thận. Vì vậy, chỉ nên ăn khoảng 200–300g dưa hấu mỗi ngày để tận dụng lợi ích mà không gây hại cho sức khỏe. Nếu bạn có vấn đề về đường huyết hoặc thận, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.

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