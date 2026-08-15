Xót xa bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư viết người mẹ 'đang đi học'

Đời sống 15/08/2026 11:11

Sáng 30/7, bà Đậu Thị Châu, công tác tại Trạm Y tế Diễn Tân, xã An Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị phối hợp chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho cháu.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/8, ông Nguyễn Mạnh Đại Lân, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết địa phương đã ra thông báo về trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đức Sơn.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 11/8, bé gái nặng khoảng 3kg, được phát hiện bị bỏ lại trước cổng chùa Đức Sơn. Bên cạnh bé có 2 túi đựng quần áo, khăn, bỉm cùng một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh.

 

Đáng chú ý, bé gái được để lại cùng một bức thư viết tay, trong đó cho biết cháu sinh ngày 7/8/2026. Nội dung thư nêu, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ khả năng nuôi dưỡng cháu trưởng thành nên người viết mong chùa chăm sóc, nuôi dưỡng bé.

Xót xa bé gái bị bỏ rơi kèm lá thư viết người mẹ 'đang đi học' - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh được phát hiện trước cổng chùa Đức Sơn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngoài những thông tin trên, không có giấy tờ hoặc thông tin nào khác về nhân thân của bé. Hiện UBND phường Thủy Xuân tạm giao bé cho Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của chùa Đức Sơn nuôi dưỡng trong thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo UBND phường Thủy Xuân, bé đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám và có sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Trong 1 năm qua, UBND phường Thủy Xuân phối hợp với Cơ sở bảo trợ xã hội tại chùa Đức Sơn phát hiện, tiếp nhận 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hiện các cháu đều được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển tốt.

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